Путин будет истощать Украину и Европу, при этом не истощая саму Россию – иноагент Латынина

Российское руководство давно поняло, что предлагаемое Западом перемирие – это ловушка.

Об этом на канале иноагента Александра Шелеста заявила беглая российская журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин в течение последних четырех лет демонстрировал абсолютно стратегическое упорство, которое заключается в том, что он будет истощать Украину, не истощая саму Россию.

И ждать момента, когда, во-первых, перевернется Европа, потому что Америка в значительной степени уже перевернулась. Не в том смысле, что она отказалась от теоретической поддержки этой войны, а в том смысле, что она ушла от прямой ответственности.

И эта его стратегия, которая шла с 22 года, она существует и сейчас.

А главная хотелка Европы заключается в том, что война за вами замораживается по линии боевого соприкосновения. После этого, во-первых, на Украину вводятся европейские войска. Во-вторых, Россия остается под всеми санкциями.

То есть, это такой Минск-2. Ждут очередного случая загнать Россию в угол и ответный удар назвать агрессией», – сказала Латынина.