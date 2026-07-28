Путин будет истощать Украину и Европу, при этом не истощая саму Россию – иноагент Латынина

Максим Столяров.  
28.07.2026 22:25
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Российское руководство давно поняло, что предлагаемое Западом перемирие – это ловушка.

Об этом на канале иноагента Александра Шелеста заявила беглая российская журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Путин в течение последних четырех лет демонстрировал абсолютно стратегическое упорство, которое заключается в том, что он будет истощать Украину, не истощая саму Россию.

И ждать момента, когда, во-первых, перевернется Европа, потому что Америка в значительной степени уже перевернулась. Не в том смысле, что она отказалась от теоретической поддержки этой войны, а в том смысле, что она ушла от прямой ответственности.

И эта его стратегия, которая шла с 22 года, она существует и сейчас.

А главная хотелка Европы заключается в том, что война за вами замораживается по линии боевого соприкосновения. После этого, во-первых, на Украину вводятся европейские войска. Во-вторых, Россия остается под всеми санкциями.

То есть, это такой Минск-2. Ждут очередного случая загнать Россию в угол и ответный удар назвать агрессией», – сказала Латынина.

«Путин давно это раскусил, и это главная причина, по которой нет мира. Потому что Путин говорит – нет, сначала давайте договоримся, на каких условиях мы миримся.

Не замораживаем конфликт, чтобы Россия потеряла все преимущества от войны, и не получила от этого ничего. А сначала мы договариваемся, что вы признаете, какие санкции вы снимаете, а потом мы останавливаем войну. Это ключевая разница.

Поэтому, когда вы видите очередного европейского политика, который говорит: «я так за мир, давайте остановим войну по ЛБС», – помните, что он не просто врет, он врет сознательно, потому что он знает, что это невыполнимое условие», – добавила она.

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