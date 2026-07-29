Топливо брать неоткуда: Европу ждут неподъёмные цены на газ в 2027 году – эксперт

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Евросоюзу не хватит запасов газа для нормального прохождения зимы, поэтому высокая цена на мировом рынке сохранится и в 2027 году.

Об этом в интервью каналу «Репортёры» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чем выше становится цена на нефть и газ, тем меньше в итоге его начинают потреблять. И сценарий рецессии подразумевает, что энергия станет слишком дорогой для того, чтобы можно было развиваться, торговать. Процесс деглобализации может начаться, потому что перевозка станет слишком дорогой, и проще будет у себя производить, в Америке… из Азии не везти никакие товары, и наоборот. Я бы сказал, что это сценарий цен порядка 130-140 и более долларов за баррель», – сказал Юшков.

Он подчеркнул, что даже если экспорт сохранится на нынешнем уровне – Европе этого всё равно не хватит, и они продолжат «проедать» стратегические резервы.