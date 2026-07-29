Топливо брать неоткуда: Европу ждут неподъёмные цены на газ в 2027 году – эксперт
Евросоюзу не хватит запасов газа для нормального прохождения зимы, поэтому высокая цена на мировом рынке сохранится и в 2027 году.
Об этом в интервью каналу «Репортёры» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Чем выше становится цена на нефть и газ, тем меньше в итоге его начинают потреблять. И сценарий рецессии подразумевает, что энергия станет слишком дорогой для того, чтобы можно было развиваться, торговать.
Процесс деглобализации может начаться, потому что перевозка станет слишком дорогой, и проще будет у себя производить, в Америке… из Азии не везти никакие товары, и наоборот. Я бы сказал, что это сценарий цен порядка 130-140 и более долларов за баррель», – сказал Юшков.
Он подчеркнул, что даже если экспорт сохранится на нынешнем уровне – Европе этого всё равно не хватит, и они продолжат «проедать» стратегические резервы.
«Чем меньше будет остатков стратегических резервов, тем выше будет цена и тем выше риск вот той самой рецессии, что слишком дорого будет.
А с газом ситуация еще хуже, потому что по нефти хоть какая-то альтернатива есть. Катар заперт с марта внутри Персидского залива. Никаких альтернатив.
Даже в долгосрочной перспективе ничего строить не собираются, никакие альтернативные нефтегазопроводы. И в этом плане цены держатся высоко, и закладывается сценарий сохранения этих высоких цен.
Сейчас европейцы мало газа закачали в подземные хранилища, и даже к ноябрю мало закачают.
Это будет означать, что нужно будет конкурировать за оставшийся объем СПГ на мировом рынке, поднимать цены, чтобы газ пришел именно к тебе, не в Азию. А это означает высокие цены и в 27 году», – добавил эксперт.
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