Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Экономический кризис будет благом для ЕС, потому что заставит Европу отказаться от бредовых планов войны с Россией.

Об этом коммодор ВМС Великобритании в отставке Стив Джерми заявил в интервью бывшему английскому дипломату Яну Прауду, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Это своего рода бесплатный выход из тюрьмы. Если мы скатимся в рецессию, возможно, это заставит европейцев сказать, что они больше не хотят финансировать войну на Украине. Украинские кредиты (85 млрд евро) никогда не будут возвращены. Украина это несостоявшееся государство. Это довольно хорошая метафора того, чем может стать Европа, если мы позволим таким атакам продолжаться», – сказал Джерми.

Он также рассчитывает на социальные протесты в странах ЕС, когда государственный расходы там продолжат сокращаться.