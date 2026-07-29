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Кокаинист Зеленский внезапно приземлился в Польше по возвращению из Вашингтона, куда он летал на похороны американского сенатора-террориста Линдси Грэма.

Это – первый приезд украинского диктатора к полякам после разгоревшегося скандала из-за лишения Зеленского ордена Белого Орла в знак протеста Варшавы против присвоения бандеровского наименования подразделению спецназа ВСУ.

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Зеленского в Люблине привечал глава правительства Дональд Туск. Он изначально занимает более проукраинскую позицию по сравнению с президентом Каролем Навроцким, который перед выборами оседлал тему усталости нашествия от украинских беженцев.

В последние дни Туск публично заступался за побитых на улице украинских эмигрантов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Визит был кратким. Польша – лишь транзитная точка, где Зеленский пересаживается с самолёта на бронированный поезд и едет на Украину (после охлаждения отношений с Варшавой он вылетал через Молдову).

Туск сообщил, что переговорил с гостем, в частности, о «польских инвестициях». Поляки в последнее время очень переживают, что отодвинуты от переговоров по судьбе Украины. Варшава стремится получить свой кусок пирога при дележке западниками бывшей советской республики. Польша уже заявляла о желании построить порт на Черном море под Одессой и протянуть к нему новые пути.

В свою очередь, Зеленский, скорее всего, ехал просить помощи – в ситуации блокады Одессы украинцам нужны маршруты для вывоза зерна за границу, считает профессор Даниэль Боцковски из Белостокского университета.

«Развязывание этого острого морского конфликта привело к тому, что у украинцев снова возникли огромные проблемы с возможностями экспорта», – сказал он в эфире Польского радио.

В отличие от воротил бизнеса, у простых поляков настроения иные. Буквально сегодня местное издание «Политика» опубликовало свежую социологию.

55% респондентов по-прежнему поддерживают лишение Зеленского ордена за героизацию бандеровщины. 44% выступают за прекращение поддержки Украины – это резкое падение по сравнению с временами антироссийской истерии в начале СВО.

А 65% не хотят отправки войск на подмогу ВСУ. И, главное, 52% опрошенных заявили, что не желают видеть Киев в составе Евросоюза.

Опрос также показал, что большинство поляков ожидают, что война на Украине закончится территориальными уступками со стороны Киева – 55% респондентов заявили, что, по их мнению, Украина потеряет часть территории, и это мнение преобладает с декабря 2024 года.