Сенатора-террориста Грэма похоронили в закрытом гробу. Зеленский прячется у Трампа

Максим Столяров.  
28.07.2026 20:26
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Политические убийства, Россия, Скандал, США, Украина


В Конгрессе США прошла церемония прощания с сенатором (признанным в РФ террористом) Линдси Грэмом, который скончался сразу после возвращения с Украины.  

Отъехавшего к Бандере русофоба хоронили в закрытом гробу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Конгрессе США прошла церемония прощания с сенатором (признанным в РФ террористом) Линдси Грэмом,...

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Церемония прощания собрала несколько сотен гостей, в основном американских чиновников и сенаторов.

С прощальной речью выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс, который сразу после выступления уехал в Белый дом.

Однако украинского узурпатора Владимира Зеленского, который приехал в Вашингтон как раз по поводу прощания с подельником, там не оказалось. В это время он находился в Белом доме, где вёл переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Однако, если Трамп появится на прощании, возможно, и украинский узурпатор притащится за ним.

Напомним, Грэм умер 11 июля. В его офисе назвали причиной смерти осложнение сердечного заболевания.

Незадолго до смерти он встречался с Зеленским в Киеве, а после возвращения жаловался на плохое самочувствие, что у многих экспертов вызвало подозрение.

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