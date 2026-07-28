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В Конгрессе США прошла церемония прощания с сенатором (признанным в РФ террористом) Линдси Грэмом, который скончался сразу после возвращения с Украины.

Отъехавшего к Бандере русофоба хоронили в закрытом гробу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Церемония прощания собрала несколько сотен гостей, в основном американских чиновников и сенаторов.

С прощальной речью выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс, который сразу после выступления уехал в Белый дом.

Однако украинского узурпатора Владимира Зеленского, который приехал в Вашингтон как раз по поводу прощания с подельником, там не оказалось. В это время он находился в Белом доме, где вёл переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Однако, если Трамп появится на прощании, возможно, и украинский узурпатор притащится за ним.

Напомним, Грэм умер 11 июля. В его офисе назвали причиной смерти осложнение сердечного заболевания.

Незадолго до смерти он встречался с Зеленским в Киеве, а после возвращения жаловался на плохое самочувствие, что у многих экспертов вызвало подозрение.