«Европой правят банкиры – кого ни возьми» – немецкий писатель

Елена Острякова.  
28.07.2026 22:59
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Украина, Финансы


Мировые банки, которые «разжигают войны с помощью кредитов», сыграли ключевую роль в украинском конфликте через своих ставленников-политиков.

Об этом немецкий писатель Михаэль Шнайдер заявил в интервью Патрику Баабу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Мировые банки, которые «разжигают войны с помощью кредитов», сыграли ключевую роль в украинском конфликте...

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«Крупные банкиры отчасти являются главами правительств. Наш Фридрих Мерц, как известно был главой «Блэк Рок» в Германии. Макрон тоже был с Ротшильдом. Драги, президент ЕЦБ, происходит из «Голдман Сакс», как и Сунак, который был главой правительства Великобритании», – сказал Шнайдер.

Он считает, что войну начали из-за того, что «финансовые пузыри, созданные банками, должны быть подкреплены сырьем из Донецка, которое они не хотели бы оставлять Путину». Крупный американский капитал, по его мнению, уже полностью окупил свои затраты на украинский конфликт.

 

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