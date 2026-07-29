Азербайджанский дипломат рассказал, через какие страны Иран сможет нанести удар ракетами по Украине

Повторение украинской атаки на иранский транспорт неизбежно приведет к ответному удару со стороны Тегерана.

Об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил экс-посол Азербайджана в Иране Джаваншир Ахундов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Иранская сторона заявила, что это фактически приводит к военным действиям между Ираном и Украиной, и они обязательно ответят аналогичным образом.

Это очень, конечно, негативный сценарий, если он будет осуществлён. Ну а как они могут это сделать? Они могут это сделать как с Каспийского моря, так и с территории Ирана. Но через какие страны? Наверное, только через Армению, Грузию, потому что через территорию Турции и Азербайджана это не получится», – сказал экс-посол.