Азербайджанский дипломат рассказал, через какие страны Иран сможет нанести удар ракетами по Украине
Повторение украинской атаки на иранский транспорт неизбежно приведет к ответному удару со стороны Тегерана.
Об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил экс-посол Азербайджана в Иране Джаваншир Ахундов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Иранская сторона заявила, что это фактически приводит к военным действиям между Ираном и Украиной, и они обязательно ответят аналогичным образом.
Это очень, конечно, негативный сценарий, если он будет осуществлён. Ну а как они могут это сделать? Они могут это сделать как с Каспийского моря, так и с территории Ирана. Но через какие страны? Наверное, только через Армению, Грузию, потому что через территорию Турции и Азербайджана это не получится», – сказал экс-посол.
По его мнению, возможность нанесения Ираном удара по Украине будет зависеть от внутриполитических раскладов внутри Ирана – гражданской администрацией и Корпусом стражей исламской революции.
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