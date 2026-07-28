Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Руководство Черногории, желая втянуть страну в ЕС, продолжает предательскую политику в отношении двух своих исторических союзников – Сербии и России.

Подгорица с 1 ноября вводит визы для граждан России, а новые поправки к закону о гражданстве позволяют получить его запрещенным в РФ содмитам, но оставляют за бортом живущих в Сербии уроженцев Черногории, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Посольство России в Черногории уже заявило, что Москва «оставляет за собой право на адекватный ответ». И напомнила Подгорице, что в прошлом году на долю российских туристов приходилось 16,4% всех ночевок в отелях в Черногории, а туризм составляет около 30% валового внутреннего продукта страны. Теперь же это количество может резко сократиться.

Также Скупщина Черногории начала рассмотрение новых поправок к закону о гражданстве Черногории, внесённому для соответствия нормам ЕС. Согласно им льготное право на него получат «семейные пары» гомосексуалистов, при этом уроженцы Черногории, проживающие в Сербии, в них опять не упомянуты.

Напомним, что ранее подобная дискриминация была введена осуществившим сецессию от Югославии режимом поборника черногорской свидомости Мило Джукановичем для того, чтобы черногорские сербы, проживающие в Сербии, не проголосовали бы на референдуме 2006 года против отделения Черногории.

«Получат ли они черногорское гражданство, которого лишились после референдума, если найдут себе парней? Нам очень важно это знать. Я ничего не имею против, все могут любить друг друга в пределах своих четырех стен, но несправедливо, что мужчины, любящие женщин, не имеют никаких прав по сравнению с мужчинами, любящими мужчин. Сначала им не разрешили голосовать на референдуме, а затем их объявили иностранцами в их собственной, родной стране», – прокомментировал дискриминационные нововведения депутат Скупщины Черногории и лидер местной сербской Демократической народной партии Милан Кнежевич.

Он заявил, что ДНП внесёт свой законопроект, позволяющий обрести двойное гражданство тем уроженцам страны, что утратили его из-за сепаратистского референдума.

Черногория – исторически была одним из сербских княжеств, добившихся независимости, в то время как вся остальная сербская территория была под властью османов. Черногорские господари всегда называли себя сербами и союзничали с Россией: были частыми гостями при дворах русских государей, получали от них финансовую, военную и духовно-культурную поддержку. Черногорские корабелы обучали петровских штурманов.

Черногория, поддерживая русских, в 1905 году объявила войну Японии. Однако нынешнее прозападное руководство страны по живому режет все исторические связи.