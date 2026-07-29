«Оборона Константиновки подходит к концу. Дружковка на очереди» – украинский полковник

Максим Столяров.  
30.07.2026 01:12
  (Мск) , Москва
Просмотров: 820
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Скоро российская армия вытеснит последние группы ВСУ из окраин Константиновки, и начнёт наступление на Дружковку.

Об этом в эфире «KyivFM» заявил обозреватель украинской военно-пропагандисткой группы полковник Константин Машовец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Скоро российская армия вытеснит последние группы ВСУ из окраин Константиновки, и начнёт наступление на...

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«Оборона Константиновки подходит к концу. Там противник готовится уже к продвижению на Дружковку. Противник уже вышел на восточные окраины Веролюбовки.

И после того, как полностью вытеснят наши подразделения из Константиновки, они срежут тактический выступ ВСУ в районе Часов Яра, и продолжат наступать на Дружковку. Сейчас они активно разносят Дружковку авиацией, готовясь к этому», – сказал Машовец.

«То есть, вариантов удержать Константиновку – это не вариант, шансов уже не осталось?», – уточнил ведщий.

«Я без комментариев, не оцениваю шансы. Но пока что ситуация развивается так, что ВСУ придётся оставить Константиновку», – подытожил укро-полковник.

Отметим, что появление отдельных штурмовых групп ВС РФ уже фиксировали возле восточной стелы Дружковки.

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English version :: Читать на английском «Оборона Константиновки подходит к концу. Дружковка на очереди» – украинский полковник

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