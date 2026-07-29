Скоро российская армия вытеснит последние группы ВСУ из окраин Константиновки, и начнёт наступление на Дружковку.

Об этом в эфире «KyivFM» заявил обозреватель украинской военно-пропагандисткой группы полковник Константин Машовец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Оборона Константиновки подходит к концу. Там противник готовится уже к продвижению на Дружковку. Противник уже вышел на восточные окраины Веролюбовки.

И после того, как полностью вытеснят наши подразделения из Константиновки, они срежут тактический выступ ВСУ в районе Часов Яра, и продолжат наступать на Дружковку. Сейчас они активно разносят Дружковку авиацией, готовясь к этому», – сказал Машовец.