Ещё несколько потерянных территорий в Донбассе и последует коллапс всей обороны ВСУ – Меркурис
По мере истощения украинских ресурсов, российская армия будет продвигаться всё быстрей и быстрей.
Об этом в эфире видеоблога «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Истощение ресурсов – это нелинейный процесс. Мне кажется, одна из главных ошибок, которую допускают многие, заключается в том, что они думают, будто раз русские медленно продвигаются по Донбассу, то они будут так же медленно продвигаться по всей Украине.
На самом деле, истощение ресурсов зависит от их количества. У украинцев были ресурсы, чтобы сдерживать русских в Донбассе и на востоке Украины. Но после определенного момента, чем больше территорий они теряют, тем критичнее становится ситуация, тем быстрее наступает коллапс», – отметил Меркурис.
«Истощение ресурсов ускоряется – и обороняться становится все сложнее. На прошлой неделе появилась информация о значительных прорывах русских на востоке Украины. Русские продвигаются дальше как на востоке Запорожской области, так и на западе.
Но это только один из фронтов. Русские атакуют одновременно на всех направлениях», – добавил он.
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