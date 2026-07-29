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Коммодор ВМС Великобритании в отставке Стив Джерми прогнозирует сценарий, по которому Россия не будет ждать, пока ЕС подготовится к войне с ней, и ударит первой.

Об этом Джерми заявил в интервью бывшему английскому дипломату Яну Прауду, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стоит поставить себя на место русских, которые слышат, как Запад, в частности европейцы, готовятся воевать с Россией. И первое допущение, которое я сделал, состояло в том, что Россия не будет сидеть, сложа руки, и ждать до 2030 года, пока мы будем готовиться к войне, а отреагирует гораздо быстрее. Если мы (Германия, Франция и Британия) начнем поставлять довольно мощное оружие для ударов вглубь России, то, в конечном счете, Россия на это отреагирует», – сказал Джерми.

Он прогнозирует, что первой под российский удар попадет «евротройка».

«Мой сценарий заключается в том, что в сентябре этого года Россия наносит удары по объектам в Британии, Франции и Германии, где производятся эти вооружения, поставляемые Украине для стрельбы по России», – сказал Джерми.

Он считает, что НАТО не решится на ответный удар, США отстранятся, но евротройка попытается ответить с помощью авиации. Это повлечет еще одну серию российских ударов, уже по энергетике.