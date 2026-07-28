Экс-глава МВД предложил объявить всё Чёрное море бесполётной зоной

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Чтобы обеспечить безопасность Крыма, Кавказа и морской торговли, Россия должна объявить бесполётной зоной всю акваторию Чёрного моря.

Об этом на канале «Книжный день × Delib» заявил бывший министр внутренних дел России генерал Анатолий Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«В интересах Черноморского флота и вообще Кавказского региона считаю правильно было бы объявить бесполётную зону на всей площади Черного моря. И мы вправе это сделать, потому что мы зерно вывозим только там. Мы должны объявить бесполётную зону, и уничтожать все, что будет лететь над Черным морем. Тогда у нас не будет поражений кораблей, и тогда у нас будут развязаны руки по уничтожению всех беспилотных сил и средств, которые применяют Украина и наши недруги против наших судов в Черном море», – сказал он.

В свою очередь, военный эксперт, полковник в отставке Константин Сивков добавил, что некоторое вооружение России позволяет сделать бесполётной зоной небо над всей Украиной.