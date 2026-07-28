Экс-глава МВД предложил объявить всё Чёрное море бесполётной зоной

Максим Столяров.  
28.07.2026 21:39
  (Мск) , Москва
Просмотров: 435
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Чтобы обеспечить безопасность Крыма, Кавказа и морской торговли, Россия должна объявить бесполётной зоной всю акваторию Чёрного моря.

Об этом на канале «Книжный день × Delib» заявил бывший министр внутренних дел России генерал Анатолий Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы обеспечить безопасность Крыма, Кавказа и морской торговли, Россия должна объявить бесполётной зоной всю...

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«В интересах Черноморского флота и вообще Кавказского региона считаю правильно было бы объявить бесполётную зону на всей площади Черного моря.

И мы вправе это сделать, потому что мы зерно вывозим только там.

Мы должны объявить бесполётную зону, и уничтожать все, что будет лететь над Черным морем. Тогда у нас не будет поражений кораблей, и тогда у нас будут развязаны руки по уничтожению всех беспилотных сил и средств, которые применяют Украина и наши недруги против наших судов в Черном море», – сказал он.

В свою очередь, военный эксперт, полковник в отставке Константин Сивков добавил, что некоторое вооружение России позволяет сделать бесполётной зоной небо над всей Украиной.

«Ещё один момент я могу добавить. Значит, у нас есть самолеты Су-57 и СУ-35С, которые вооружены ракетами с дальностью боя 370 километров.

В боевых условиях зафиксировано, это было даже зафиксировано в книге рекордов Гиннеса, сбита воздушная цель с дистанции 225 километров.

Если посмотреть размеры Украины, то фактически мы этим оружием можем обеспечить бесполетную зону на всей территории Украины. Но пока политических решений нет», – добавил Сивков.

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English version :: Читать на английском Экс-глава МВД предложил объявить всё Чёрное море бесполётной зоной

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