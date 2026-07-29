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Европа «в связке с кем-то другим» готовит самоликвидацию Приднестровской Молдавской Республики. Она назначена на декабрь этого года, когда в ПМР пройдут очередные президентские выборы.

Об этом «приднестровский оппозиционер», которого молдавские СМИ считают резидентом британской разведки, Геннадий Чорба заявил в интервью молдавскому ютуб-каналу «Мост», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мирное решение приднестровского вопроса предусматривает под собой ликвидацию этого образования изнутри, потому что агрессивное воздействие на Тирасполь дает картбланш Москве втянуть Республику Молдова в войну путем нанесения ударов по ключевым объектам. Стоит задача заставить руководство Приднестровья вывесить белый флаг», – сказал Чорба.

По его словам, негласные переговоры между Тирасполем и Кишиневом ведутся уже давно, однако нынешний президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что никаких документов о ликвидации ПМР подписывать не будет. Поэтому Запад хочет заменить его на нынешнего приднестровского вице-премьера Виталия Нягу, который якобы согласился на капитуляцию.

«Назначить, говорю, как есть, под видом выборов господина Нягу на эту должность, поскольку он румыноговорящий этнический молдаванин. Он умный, я общался с ним. К нему у Молдовы претензий нет. Насколько я понимаю, схема очень простая. Нужен человек, имеющий внутреннюю легитимность, который бы взял на себя эту ответственность. Именно для этого готовятся эти выборы и эта кандидатура», – сказал Чорбу.

Первая прозападная креатура Татьяна Залевская, утверждает «оппозиционер», уже проведена на должность спикера Верховного совета ПМР.

Запад решил заняться ПМР, по словам Чорбы, исключительно в интересах Украины. Во-первых, через Приднестровье удобней переправлять натовское оружие из Румынии. Во-вторых, ВСУ смогут пополнить свои арсеналы на крупнейшем в Европе складе советского оружия в Колбасной. В-третьих, промышленные гиганты Приднестровья – Молдавская ГРЭС и Рыбницкий меткомбинат – будут снабжать Украину электричеством и металлом.

Чорба утверждает, что президентка Молдовы Майя Санду и ее правительство не было настроено на ускоренную ликвидацию ПМР. Поэтому ее вызвали для разъяснений в Киев и раскрутили в соросовских СМИ скандал вокруг коррупции ее родственников.