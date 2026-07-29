На декабрь намечена самоликвидация Приднестровья и передача его под контроль Украины – Чорба

Елена Острякова.  
29.07.2026 19:38
  (Мск) , Москва
Просмотров: 233
 
Дзен, Запад, Молдова, Общество, Политика, Политические диверсии, Приднестровье, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


Европа «в связке с кем-то другим» готовит самоликвидацию Приднестровской Молдавской Республики. Она назначена на декабрь этого года, когда в ПМР пройдут очередные президентские выборы.

Об этом «приднестровский оппозиционер», которого молдавские СМИ считают резидентом британской разведки, Геннадий Чорба заявил в интервью молдавскому ютуб-каналу «Мост», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа «в связке с кем-то другим» готовит самоликвидацию Приднестровской Молдавской Республики. Она назначена на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Мирное решение приднестровского вопроса предусматривает под собой ликвидацию этого образования изнутри, потому что агрессивное воздействие на Тирасполь дает картбланш Москве втянуть Республику Молдова в войну путем нанесения ударов по ключевым объектам. Стоит задача заставить руководство Приднестровья вывесить белый флаг», – сказал Чорба.

По его словам, негласные переговоры между Тирасполем и Кишиневом ведутся уже давно, однако нынешний президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что никаких документов о ликвидации ПМР подписывать не будет. Поэтому Запад хочет заменить его на нынешнего приднестровского вице-премьера Виталия Нягу, который якобы согласился на капитуляцию.

«Назначить, говорю, как есть, под видом выборов господина Нягу на эту должность, поскольку он румыноговорящий этнический молдаванин. Он умный, я общался с ним. К нему у Молдовы претензий нет. Насколько я понимаю, схема очень простая. Нужен человек, имеющий внутреннюю легитимность, который бы взял на себя эту ответственность. Именно для этого готовятся эти выборы и эта кандидатура», – сказал Чорбу.

Первая прозападная креатура Татьяна Залевская, утверждает «оппозиционер», уже проведена на должность спикера Верховного совета ПМР.

Запад решил заняться ПМР, по словам Чорбы, исключительно в интересах Украины. Во-первых, через Приднестровье удобней переправлять натовское оружие из Румынии. Во-вторых, ВСУ смогут пополнить свои арсеналы на крупнейшем в Европе складе советского оружия в Колбасной. В-третьих, промышленные гиганты Приднестровья – Молдавская ГРЭС и Рыбницкий меткомбинат – будут снабжать Украину электричеством и металлом.

Чорба утверждает, что президентка Молдовы Майя Санду и ее правительство не было настроено на ускоренную ликвидацию ПМР. Поэтому ее вызвали для разъяснений в Киев и раскрутили в соросовских СМИ скандал вокруг коррупции ее родственников.

Метки: ,

English version :: Читать на английском На декабрь намечена самоликвидация Приднестровья и передача его под контроль Украины – Чорба

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора