Укро-полковник Свитан: «Наша власть загажена израильтянами. Был Глистман – стал Голобородько»

Игорь Шкапа.  
28.07.2026 19:42
  (Мск) , Киев
Просмотров: 842
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Израиль, Иран, Конфликт, Кризис, Нацизм, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Израиль втягивает Украину в войну на Ближнем Востоке.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей завил украинский военный эксперт, полковник ВВС в отставке Роман Свитан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Израиль втягивает Украину в войну на Ближнем Востоке. Об этом в эфире видеоблога «Фабрика...

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«У нас израильтянами засрана вся власть. Конкретно засрана. Они могут Глистман поменять на Говноедов, допустим, и прикинуться каким-нибудь Голобородько и просунуться во власть. Но в карманах Глистманов израильские паспорта имеются. – Цукерманы, Миндичи и вякая шушера израильская. Их только двое спетляло за последнее время. Сколько их осталось ещё в нашей власти? Они, естественно, работают на Израиль», – заявил Свитан.

Он недоволен украинским ударом по иранскому судну в Каспийском море, отметив, что «Израилю выгодно втянуть в ближневосточный конфликт побольше стран», указав, что на поводу Израиля, развязав агрессию против Ирана, пошли США.

«Самое интересное – израильтяне спетляли, оставили американцев. Американцы не знают, как свою задницу там прикрыть, потому что израильтяне их во всех позах Камасутры имеют в этом смысле. Естественно, что делают израильтяне? Они ещё Украину туда втягивают», – заключил Свитан.

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English version :: Читать на английском Укро-полковник Свитан: «Наша власть загажена израильтянами. Был Глистман – стал Голобородько»

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