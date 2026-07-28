Укро-полковник Свитан: «Наша власть загажена израильтянами. Был Глистман – стал Голобородько»

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Израиль втягивает Украину в войну на Ближнем Востоке.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей завил украинский военный эксперт, полковник ВВС в отставке Роман Свитан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас израильтянами засрана вся власть. Конкретно засрана. Они могут Глистман поменять на Говноедов, допустим, и прикинуться каким-нибудь Голобородько и просунуться во власть. Но в карманах Глистманов израильские паспорта имеются. – Цукерманы, Миндичи и вякая шушера израильская. Их только двое спетляло за последнее время. Сколько их осталось ещё в нашей власти? Они, естественно, работают на Израиль», – заявил Свитан.

Он недоволен украинским ударом по иранскому судну в Каспийском море, отметив, что «Израилю выгодно втянуть в ближневосточный конфликт побольше стран», указав, что на поводу Израиля, развязав агрессию против Ирана, пошли США.