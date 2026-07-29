В Эссексе что-то сильно рвануло, Холмс! Наши покурили или Петров с Бошировым?

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В минувшую субботу из британского Эссекса пришло сообщение: сильный взрыв и последующий пожар, сопровождаемый вторичными детонациями, практически уничтожил местный производственный комплекс.

Причины взрыва неизвестны, но общественность полагает, что в промзоне производилось оружие для Украины. По официальной версии, взрывы и вторичные детонации, которые как пишут британские СМИ, слышали жители на расстоянии десятков километров, были вызваны горением удобрений…

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Науке известны удобрения, которые могут стирать целые производства и объекты с лица земли. Например, 4 августа 2020 года двойной взрыв нескольких тысяч тонн аммиачной селитры на портовом складе Бейрута нанёс сокрушительные разрушения в радиусе 12 км, унёс жизни 210 и травмировал более 6000 человек, оставил без жилищ 300 тысяч жителей и нанёс ущерб на $15 млрд.

Науке, однако, неизвестны удобрения, способные вызвать вторичные детонации. Или это были не удобрения, или рядом с удобрениями хранилось что-то очень взрывоопасное.

Судя по утечкам, в уничтоженной взрывом промке Эссекса и в самом деле начиняли взрывчаткой боеприпасы для ВСУ. Причем, не селитрой, не тротилом, ни гексогеновой смесью A-IX-2. По некоторым данным, британцы начиняли боеприпасы для ВСУ дёшево и сердито — практически забытым сегодня мелинитом (у британцев — лиддит), также известный химикам, как пикриновая кислота или «шимоза» в снарядах японских ВМС времён Цусимы и обороны Порт-Артура.

По своим характеристикам, энергия взрыва мелинита несколько превосходит тротил, но эта самая «шимоза» гораздо менее устойчива к внешним воздействиям. Особенно опасны соединения пикриновой кислоты с металлами (пикраты), которые ещё более повышают опасность производства ВВ и уязвимость боеприпасов от внешнего воздействия.

Опять же, судя по утечкам, британцы и раньше поставляли ВСУ боеприпасы с мелинитом, из экономии. А всё потому, что с гексогененовыми смесями в натовском химпроме дела обстоят не лучшим образом, тротил крайне ограниченно используется для начинки снарядов древнего типа М107, а более новые модификации заряжают смесями IMX-101 или IMX-104 на основе динитроанизола и нитротриазолона. Причём, что интересно, эти ВВ отличаются пониженной взрывоопасностью и разработаны совместно британской BAE System и пентагоновским арсеналом Пикатинни.

Открытые источники сообщают, что IMX-101 и его последующие модификации имеют схожие показатели по энергетике с тротилом, но якобы баснословно превосходят его в стабильности. Снаряд, начиненный ВВ IMX не только не детонирует от падения и попадания пули стрелкового оружия, но ему нипочём даже кумулятивная струя гранаты РПГ-7. Он, типа, «просто сгорает».

В скобках заметим, что и старик тротил всё это тоже умеет, вот только стоимость его значительно ниже, чем любого ВВ IMX, в связи с чем ВСУ не получает боеприпасы с дорогой новомодной взрывчаткой, получая, что подешевле. Причем, натовцы и тротил в последние десятилетия синтезируют в небольших количествах.

Что касается мелинита, то вещество это до безобразия дешевое, получают его из обычного фенола, так что боеприпасы с ним очень выгодно сбывать чубатым «прокси», ибо расходный материал.

И всё бы ничего, но нестабильность мелинита в химпроме была и остаётся притчей во языцех, несмотря на прошедшие десятилетия и новые технологии в боевой химии.

Что стало причиной детонации в промзоне Эссекса, остаётся догадываться, но если версия с мелинитом подтвердится, то вероятнее всего какое-нибудь головотяпство. Например, криворукий работник склада уронил снаряд (вероятность детонации почти 40%).

Ну, а наиболее богатая и бодрящая версия — это приезд легендарных Петрова и Боширова с целью полюбоваться на живописные эссекские шпили…