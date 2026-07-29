Поджог и вандализм. Иностранцы провоцируют межрелигиозный конфликт в Боснии

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Сразу два резонансных случая осквернения святынь произошли с разницей в пару дней в и без того раздираемой межнациональными и меконфессиональными конфликтами Боснии и Герцеговине.

В Меджугорье гражданин Польши поджог местную католическую святыню, в Зворнике граждане Франции исписали стены древней сербской цитадели бошняцкими сепаратистскими граффити, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Первой была атакована католическая святыни в Меджугорье, где по преданиям регулярно происходят явления Богородицы верующим. Неизвестный под покровом ночи поджог внешний алтарь церкви Святого Якова, а затем измазал статую Божьей Матери черной краской и написал на пьедестале скульптуры «Дьявол в юбке», а у подножия креста вывел слово «Зло».

Хорватская общественность сразу же подумала на местных бошняцких исламских радикалов, однако видеокамеры запечатлели нападавшего – и вскоре он был задержан и сдан полиции местным охранником Иваном Вучичем.

Вандалом оказался гражданин Польши, который десять лет назад явился в Меджугорье пешком из Варшавы как паломник. Задержанный был перевезён в Сараево, его мотивы выясняются.

Спустя несколько дней вандалы напали на средневековую сербскую цитадель в Зворнике – Джурджев Град, что в Республике Сербской. Они размалевали древние стены запрещённым в сербском энтитете военным флагом сепаратистско-исламистской так называемой «Армии Боснии и Герцеговины» 90-х годов, под которым проходили этнические чистки сербского населения. А также надписями «ACAB», «Антисербы» и «Орда зла».

И в этом преступлении многие поспешили обвинить бошнякских исламистов, тем более, что нанесённая на старинные стены символика свидетельствовала об этом. Однако, когда вандалов задержали по горячим следам, выяснилось, что ими оказались граждане Франции.

Можно считать всё произошедшее простым совпадением, однако в стране, где сохраняются крайне непростые взаимоотношения между православной, католической и мусульманской конфессиями, чьи представители с 1992 по 1995 годы жестоко воевали друг с другом, в случайности верить получается с трудом.

И возникает вопрос каким внешним силам интересно всколыхнуть и без того шаткий мир в Боснии и Герцеговине.