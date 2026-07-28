На горе Жбыр в Львовской области прошло чествование ликвдированных в боях с Красной армией гитлеровцев из дивизии СС «Галичина».

Об этом сообщает видеоканал «Золочев.нет», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам представленного как «историк и ветеран русско-украинской войны» Михаила Галущака, эсэсовцы вдохновляют и сегодня украинскую армию.

«Будучи на Востоке, я видел много людей, которые носят так, как их предки, даже не кровные предки, но предки в борьбе, золотые левики на руке на рукавах, как они носили 80 лет назад, так же и сейчас. Ребята, девушки на востоке тоже носят эти золотые левики, как память об этой борьбе, потому что враг есть один и с ним нужно бороться», – вещал Галущак.

Эсэсовцев он называет «светлыми и героическими людьми».

В свою очередь, представитель местной власти, замглавы Золочевской райадминистрации Богдан Гринишин говорит, что это «сакральное место».

«Это продолжение борьбы за украинское государство. Как и прежде, так и сейчас», – сказал он.

Чиновник считает, что любовь к эсэсовцам нужно прививать с самого раннего детства.

«Учить на примере в школе, в садике даже, с самого начала, с рождения детям рассказывать, кто наши герои, почему мы есть, и для чего это все происходит. И церкви должны присоединяться к тому. Мы имеем школы катехизиса, которые учат слову божьему, но еще и между ними должны рассказывать.

Это должна быть постоянная наука, постоянные напоминания об этом, что мы здесь, мы нация, украинская, нация, которую никто не победил, должны иметь свой язык, свой флаг, свое государство, бороться за свою землю», – пропагандировал Гринишин.