Сикорский: «На кону вопрос, кто станет третьей опорой мирового порядка, Россия или Европа»

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Европа пытается не допустить того, чтобы Россия имела влияние на международной арене.

Об этом в эфире телеканала TVP World заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий обратил внимание, что Дональд Трамп добился того, что Европа стала нести большую ответственность за свою оборону, и поинтересовался, означает ли это, что теперь ЕС должен играть более важную роль в любых мирных переговорах.

«Безусловно. Во-первых, потому что мы — как вы и сказали — оплачиваем эту войну, а во-вторых, потому что на кону стоит именно европейская безопасность. Более того, решается вопрос о том, кто станет третьей опорой международного порядка: Россия или Европа. И я думаю, что мы движемся в правильном направлении: Россия не может выиграть эту войну», – надеется поляк.

У него спросили, что ему мешает спать по ночам.