Украина испытывает колоссальные проблемы с лояльностью местного населения Донбасса, поэтому нужно активнее промывать мозги жителям ЛДНР.

В таком духе в эфире видеоблога Ukraїner W высказался генерал ВСУ Михаил Драпатый (интервью записывалось до его назначения на пост главкома), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая заметила, что, когда ВС РФ находились на Киевщине, зачастую местные жители «сливали» позиции русских ВСУ. При этом признала, что в Донбассе ситуация совсем другая: далеко не единичны случаи, когда местные жители помогали российской армии с целями для ударов по украинской.

«С гражданским населением нужно работать, проводить, в том числе, и

разъяснительную работу, и часы и патриотического воспитания. Вот тогда такого не будет, когда все будут осознавать опасность от врага, действовать в интересах своего государства, в том числе вооруженных сил. Вероятно, не все осознают то, что РФ – это агрессор, враг», – сказал Драпатый.

После этого он перешел к откровенным оскорблениям жителей Донбасса.

«К сожалению, Донетчина и Луганщина за всю как бы историю их существования в большинстве своем – и переселенцы, и криминальных элементов много присутствует. Поэтому там такое несознательное население», – считает генерал.

По его мнению, с Донбассом мало работали в плане украинизации, а потому получили такой результат.