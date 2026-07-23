Новый главком ВСУ Драпатый считает жителей Донбасса «отрыжкой и халявщиками»
Украина испытывает колоссальные проблемы с лояльностью местного населения Донбасса, поэтому нужно активнее промывать мозги жителям ЛДНР.
В таком духе в эфире видеоблога Ukraїner W высказался генерал ВСУ Михаил Драпатый (интервью записывалось до его назначения на пост главкома), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
Ведущая заметила, что, когда ВС РФ находились на Киевщине, зачастую местные жители «сливали» позиции русских ВСУ. При этом признала, что в Донбассе ситуация совсем другая: далеко не единичны случаи, когда местные жители помогали российской армии с целями для ударов по украинской.
«С гражданским населением нужно работать, проводить, в том числе, и
разъяснительную работу, и часы и патриотического воспитания. Вот тогда такого не будет, когда все будут осознавать опасность от врага, действовать в интересах своего государства, в том числе вооруженных сил. Вероятно, не все осознают то, что РФ – это агрессор, враг», – сказал Драпатый.
После этого он перешел к откровенным оскорблениям жителей Донбасса.
«К сожалению, Донетчина и Луганщина за всю как бы историю их существования в большинстве своем – и переселенцы, и криминальных элементов много присутствует. Поэтому там такое несознательное население», – считает генерал.
По его мнению, с Донбассом мало работали в плане украинизации, а потому получили такой результат.
«Да, это проблема на сегодня. Но эту проблему можно решить. И почему-то люди там хотят какой-то халявы большей, им чего-то не хватает, у них какое-то недовольство есть, зависть, они не хотят работать. Я сначала думал, может, это надумано – нет, оно так и есть… В своей основе, не скажу, что большинство, но очень весомое количество контингента, которые не хотят работать, хотят халявы, и им безразлично, в какой стране проживать, как она будет называться.
Возвращаемся еще раз к Стокгольмскому синдрому. Чтобы такого не было, пожалуй, все-таки надо с населением работать в вопросах государственности и воспитания национальной идентичности – украинец, а не отрыжка, извините, Советского Союза», – заявил Драпатый.
English version :: Читать на английском Новый главком ВСУ Драпатый считает жителей Донбасса «отрыжкой и халявщиками»