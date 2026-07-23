Британия и Франция готовились бомбить русскую нефтянку с 1940 года
Планы ударов по русской нефтяной отрасли были разработаны британцами и французами в 1940 году, когда стратегия европейцев заключалась в натравливании гитлеровской Германии на Советский Союз.
Об этом на канале «Книжный день × Delib» заявил российский эксперт в области ПВО Юрий Кнутов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Ударами по НПЗ Украина, по сути, повторяет события 1942 года. В 1940 году британцы с французами хотели бомбить Баку и Грозный. Была целая операция у них подготовлена. Они ее не успели реализовать, Франция пала.
Немцы захватили брошенную союзниками технику, и целый эшелон с секретными документами. И там они нашли документы, в соответствии с которыми Франция и Англия готовились бомбить Баку и Грозный, чтобы лишить Красную армию топлива. И, тем самым, открыть дорогу Гитлеру на восток. Вот какая цель была.
1942 год. Гитлер опять идет на Кавказ, Баку, Грозный – захватить нефть, отрезать от нефти Красную армию», – сказал Кнутов.
«Сейчас что делает Зеленский? Бьет по НПЗ, чтобы лишить уже российскую армию топлива.
То есть, понимаете, как очень интересно повторяются исторические события. И эти события имеют одну и ту же природу.
Сейчас мы, конечно, начинаем делать выводы, хотя и поздно», – подытожил выступающий.
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