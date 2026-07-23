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Планы ударов по русской нефтяной отрасли были разработаны британцами и французами в 1940 году, когда стратегия европейцев заключалась в натравливании гитлеровской Германии на Советский Союз.

Об этом на канале «Книжный день × Delib» заявил российский эксперт в области ПВО Юрий Кнутов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ударами по НПЗ Украина, по сути, повторяет события 1942 года. В 1940 году британцы с французами хотели бомбить Баку и Грозный. Была целая операция у них подготовлена. Они ее не успели реализовать, Франция пала. Немцы захватили брошенную союзниками технику, и целый эшелон с секретными документами. И там они нашли документы, в соответствии с которыми Франция и Англия готовились бомбить Баку и Грозный, чтобы лишить Красную армию топлива. И, тем самым, открыть дорогу Гитлеру на восток. Вот какая цель была. 1942 год. Гитлер опять идет на Кавказ, Баку, Грозный – захватить нефть, отрезать от нефти Красную армию», – сказал Кнутов.