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Украинская армия должна продолжать идти по пути бандеризации.

Об этом в эфире видеоблога Ukraїner W заявил генерал ВСУ Михаил Драпатый (интервью записывалось ещё до его назначения на пост главкома), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая поинтересовалась, какое значение для армии имеют почетные наименования в честь формирований прошлого.

«Мы для Российской Федерации не выгодны в плане истории, потому что у них нет своей истории. Давно они сказали, что без Украины не может быть ни России, никакого Союза. Поэтому так и пытаются до сих пор вернуть нас под свой контроль», – сказал Драпатый.

(На самом деле, тезис о недопустимости воссоединения России и Украины был сформулирован американским политологом-русофобом Збигневом Бжезинским).

Далее Драпатый понес откровенную псевдоисторическую пургу.

«Украина не в 91-м году появилась на карте или как государство, а тысячелетиями [существовала], имела свою культуру, традиции, войска. Вот и княжеские времена, казацкие времена и современная история. Все-таки это продолжение нашего обновления и продолжение наших традиций. Почетные наименования – это и вопрос реализации прошлого, и положительный положительный пример. Вот потому это мощно и так должно продолжаться», – заявил генерал.

Напомним, что указ кокаиниста Зеленского о наименовании в честь УПА подразделения украинского спецназа спровоцировал конфликт с Польшей, где бандеровцы считаются виновниками Волынской резни.