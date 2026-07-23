«Украинцы, вашу мать нехай, уже больше полумиллиона в могилах!» – генерал СБУ потребовал свержения Зеленского

Диктатор Зеленский, который в военное время допустил политические игрища с армией, должен уйти в отставку.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил генерал СБУ в отставке, экс-депутат Верховной рады Григорий Омельченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень просто [сделать так, чтобы в армии было единство] – немедленная отставка Зеленского. И всё нормализуется. Он доиграется, что с ним будет то, что с Чаушеску или Каддафи! За такие вещи во время войны ставят к стенке, не глядя на твою должность – просроченный ты или не просроченный. Стоит вопрос быть или не быть Украине!

Неужели эти дебилы, которые начинают играться и жевать сопли – а что вы будете делать, если завтра в Киеве будут танки российские? Зеленский сбежит, ему есть где жить, еврей по национальности получит гражданство Израиля, где живут его родители, и недвижимость, в Италии, в Британии недвижимость, он сможет сбежать. А что с украинской нацией будет? А мы сопли, блин, жуём, что делать», – возмущался Омельченко.