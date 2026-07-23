«Украинцы, вашу мать нехай, уже больше полумиллиона в могилах!» – генерал СБУ потребовал свержения Зеленского

Вадим Москаленко.  
23.07.2026 17:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Диктатор Зеленский, который в военное время допустил политические игрища с армией, должен уйти в отставку.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил генерал СБУ в отставке, экс-депутат Верховной рады Григорий Омельченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Диктатор Зеленский, который в военное время допустил политические игрища с армией, должен уйти в...

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«Очень просто [сделать так, чтобы в армии было единство] – немедленная отставка Зеленского. И всё нормализуется. Он доиграется, что с ним будет то, что с Чаушеску или Каддафи! За такие вещи во время войны ставят к стенке, не глядя на твою должность – просроченный ты или не просроченный. Стоит вопрос быть или не быть Украине!

Неужели эти дебилы, которые начинают играться и жевать сопли – а что вы будете делать, если завтра в Киеве будут танки российские? Зеленский сбежит, ему есть где жить, еврей по национальности получит гражданство Израиля, где живут его родители, и недвижимость, в Италии, в Британии недвижимость, он сможет сбежать. А что с украинской нацией будет? А мы сопли, блин, жуём, что делать», – возмущался Омельченко.

«Я такой эмоциональный, потому что сегодня с утра получил информацию о наших погибших ребятах… Корень проблемы в одном, блин! В Зеленском, в этом дилетанте. Украинцы, вашу мать нехай, когда вы проснётесь? Уже в могиле лежит более 500 тысяч украинцев, лучших сынов и дочерей, которые защищали Украину», – негодовал укро-генерал.

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