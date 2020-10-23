23.10.2020, Москва, Елена Острякова
 
Медицина, Политика, Россия, Сюжет дня
Просмотров:

Не только трактор и водка. Лукашенко нашел еще одно антиковидное лекарство


Сыры являются «хорошим лекарством» от коронавирусной инфекции.

Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко в ходе визита в Слуцкий район Минской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Куча журналистов – где только поесть. Правильно – сыры это антиковидное хорошее лекарство, чтоб вы знали», – сказал Лукашенко во время дегустации в одном из сельхозхозяйств.

Сообщается также, что половину картофеля, который Лукашенко собрал на своём участке, он передал ОМОНу.

Ранее Лукашенко утверждал, что лучшей профилактикой для профилактики заражения коронавирусной инфекцией являются работа на тракторе, баня и небольшие дозы крепкого алкоголя.


В конце июля было объявлено, что белорусский президент перенес COVID-19 «на ногах».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть