Не только трактор и водка. Лукашенко нашел еще одно антиковидное лекарство

23.10.2020, Москва, Елена Острякова

Сыры являются «хорошим лекарством» от коронавирусной инфекции.

Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко в ходе визита в Слуцкий район Минской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Куча журналистов – где только поесть. Правильно – сыры это антиковидное хорошее лекарство, чтоб вы знали», – сказал Лукашенко во время дегустации в одном из сельхозхозяйств.

Сообщается также, что половину картофеля, который Лукашенко собрал на своём участке, он передал ОМОНу.

Ранее Лукашенко утверждал, что лучшей профилактикой для профилактики заражения коронавирусной инфекцией являются работа на тракторе, баня и небольшие дозы крепкого алкоголя.

В конце июля было объявлено, что белорусский президент перенес COVID-19 «на ногах».