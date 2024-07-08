Не всё однозначно с польской ПВО и передачей Киеву боевой авиации – Туск огорошил Зеленского

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не всё так однозначно с положениями украино-польского договора по безопасности.

Польская ПВО, согласно документу, будет сбивать российские ракеты на территории Украины только после получения солидарности всего НАТО, а обещанные «МиГи» передадут только после того, как Варшава получит взамен авиацию от альянса, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для этого нужно однозначное сотрудничество в рамках НАТО, потому что такие акции требуют общую натовскую ответственность. Это в интересах и Польши, и Украины, чтобы все наши действия имели натовскую солидарность, логика показывает, что так было бы эффективно. Вместе с тем, мы не делаем иллюзий, что это лёгкое решение. Поэтому в документе мы записали желание о необходимости такого разговора, в который включим других союзников стран НАТО. Дело трактуем серьёзно, открыто, но ещё незавершённо. Когда прошло несколько часов после атаки, а через минуту ждёшь ещё одну, я знаю, что такие решения не устраивают, но хочу быть ответственным за каждое слово, и потому буду разговаривать, я и Дуда, с нашими союзниками, чтобы вместе с нами задумались, как организовать такого рода действия. Я говорил ранее после встречи с президентом Польши, что для Украины то, что есть в этом документе, слишком мало, а для Польши слишком много, в сравнении с нашими нынешними возможностями», – заявил Туск на пресс-конференции в Варшаве.

Та же неопределённость возникла с обещанием Украине боевой авиации.

«Мы сегодня не можем просто так передать истребители «МиГ», потому что они патрулируют наше небо, выполняя натовскую миссию. Но как только натовские страны позволят заменить эти самолёты другими, а «МиГи» очень подходят Украине, их там легко обслуживать. И чтобы это равновесие соблюсти, я буду убеждать здесь в Польше наших партнёров, командиров, чтобы они как можно быстрее реализовали это решение. Я честно сказал президенту: это не может быть ограничения безопасности Польши. Украина в худшей ситуации, чем Польша, но хочу сказать, что, к сожалению, после Украины мы являемся в наиболее вероятной ситуации», – добавил польский премьер.