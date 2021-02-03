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03.02.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Дзен, Запад, Криминал, Политика, Россия
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Небольшой срок Навального не повлияет на отношения России с Западом


Приговор российскому блогеру-либералу Алексею Навальному никак не отразится на отношениях России и Запада, а также на внутриполитической ситуации внутри РФ.

Об этом в комментарии изданию «Коммерсант» заявил руководитель Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В последний год мы видели совершенно жуткие вещи. Пандемия, война, потеря доходов, уничтожение образа жизни миллионов людей по всему миру, разгром Капитолия в Вашингтоне, водометы на улицах североевропейских городов. Мысль о том, что что-то изменит небольшой тюремный срок одного человека в России, очень наивна и нелепа»,— уверен эксперт.

Напомним, накануне Мосгорсуд приговорил Алексея Навального к 3,5 годам колонии общего режима. При этом, из этого срока был вычтен условный и таким образом блогеру осталось провести в колонии 2,8 лет.

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