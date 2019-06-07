НедоНаши: Второй осколок Партии регионов идёт на выборы

07.06.2019, Киев-Харьков, Яков Бабаевский

Сегодня было объявлено об объединении второй группы осколков бывшей Партии регионов – партий «Оппозиционный блок», «Партия мира и развития», «Видродження», «Доверяй делам» и «Наши» для похода на парламентские выборы. Церемония прошла на пешеходном мосту через Днепр в Киеве. Событие отсылает нас к временам «бело-голубых» образца 2006-2012 годов. Недаром многие комментаторы говорят: «Поставьте Ефремова первым в список. Во-первых, это будет красиво».

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Точно так же вчерашний съезд партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОП—ЗЖ) копслеил СДПУ (о) конца 90-х годов. И дело не только в том, что за Медведчуком в партийных списках тянется Суркис – прям как двадцать лет назад. Прежде всего, бросается в глаза полная профанация слова «оппозиционная». Рабинович приводит в список за руку одиозного Киву. Составители партийного списка откровенно игнорируют интересы, симпатии, антипатии оппозиционного электората. Они игнорируют даже элементарную географию. Достаточно проанализировать, какие регионы наибольше поддержали Юрия Бойко в первом туре президентских выборов (напомним, это Луганская, Донецкая, Харьковская, Одесская и Николаевская области). Та же Харьковская область дала Бойко в первом туре 352 тысячи голосов из 2,2 миллионов, полученных им по всей Украине. И каково долевое участие представителей этих регионов в проходной части списка?! Судя по обилию там киевских политиков и бизнесменов, для ОП-ЗЖ нет жизни за пределами столичной окружной. Хотя в пределах Киева у Бойко в первом туре президентских выборов были мизерные 6%.

Как и во времена СДПУ (о) Кравчука, Марчука, Медведчука, Суркиса, гремучей «команды молодости нашей», идеологи партии ОП-ЗЖ почему-то нисколько не сомневаются: какое бы дерьмо ни насовать в политическую конфетную обертку – электорат всё схавает. А стоило бы вспомнить, как быстро с такими политическими подходами СДПУ (о) растеряла свои рейтинги и стала непроходной, как пролетел на выборах 2006 года оппозиционный блок Медведчука, Бойко, Кравчука «Не так!».

Между тем вся эта кадровая непривлекательность списка «Оппозиционной платформы – За жизнь» увеличивает проходные шансы возникшего сегодня объединения политических партий «Оппозиционный блок», «Партия мира и развития», «Видродження», «Доверяй делам» и «Наши».

Как бы мы ни относились к лидерам и представителям этих партий, но надо признать: по составу это действительно политическая сила Юго-востока. Бойковцы и медведчуковцы, свернув переговорные процессы с «Оппозиционным блоком», даже не попытались расширить представительство политиков Юго-востока в проходной части списка. Из более-менее громких имен, хотя бы отдаленно связанных с Донецкой и Луганской областями, там можно обнаружить только Наталию Королевскую и Рената Кузьмина. Объединение партий «Оппозиционный блок», «Партия мира и развития», «Видродження», «Доверяй делам» и «Наши» выгодно отличается от оппозиционных соперников ориентацией на базовые регионы антимайданных сил.

Другой вопрос, насколько сегодняшнее объединение Колесникова, Новинского, Бондаря, Кернеса, Мураева станет «нашим» для большинства избирателей Юго-востока. Людям давно понятно, что недостаточно назвать партию или телеканал – «Наши». Для харьковчан, не принявших майдан, «наши» – это те немногочисленные политики, которых после 22 февраля 2014 года можно было видеть на площади Свободы, «под памятником». Слова «под памятником», «Кулиничи» (название хлебно-кондитерского круглосуточного магазина, возле которого любили собираться харьковские антимайдановцы) – стали паролем для своих.

И харьковчане отлично помнят, что «под памятником» весной 2014 года с ними не было никого из политиков-оппозиционеров, подписавших сегодняшний меморандум. Люди были предоставлены сами себе, преданы бывшими «регионалами», еще недавно проводившими съезды «Украинского фронта» под георгиевской ленточкой. Из действующих депутатов Рады весной 2014 года на площади Свободы можно было увидеть с антимайдановцами только Олега Царева. Когда участников антимайданных протестов начали арестовывать и судить, деньги для выплаты залогов и освобождения из-под стражи тоже поступали только от Царева.

Другая таблетка для памяти. Конечно, хорошо, что мы слышим от харьковчанина Евгения Мураева здравые мысли о мире, что его канал «Наш» открыт для разных мнений и взглядов гораздо больше, чем остальные украинские каналы… Но если мы негодуем в связи с появлением в списке ОП-ЗЖ одиозного Ильи Кивы, признававшегося в кровавой расправе над участниками референдума 11 мая 2014 года в Красноармейске, то надо не забывать и о том, какие отбросы в свое время ни в чем себе не отказывали на мураевском канале NewsONE: Дмитрий Корчинский, Матвей Ганапольский… Можно много рассуждать об открытости медиа-проектов Мураева. Но мы-то помним, что корчинским и ганапольским предоставлялась информационная площадка на NewsONE в то время, когда нормальные общественные деятели ее не имели, честные журналисты были внесены в черные списки, а украинские СМИ молчали о сотнях политзаключенных.

Во время сегодняшней встречи Колесникова, Новинского, Бондаря, Кернеса, Мураева на мосту звучали дельные оппозиционные посылы и намеки. В меморандуме есть тезисы о государственном нейтралитете и внеблоковом статусе, о нормализации отношений со всеми соседями. Новинский говорит о необходимости «прямых переговоров» по Донбассу, Вилкул – об унизительности кредитов МВФ. Мураев заявил: «Мы идем в парламент для того, чтоб отменить законы, которые сделали наших граждан пораженными в правах, разделили на несколько сортов».

Помимо официальных заявлений в кадр попала сцена из разряда «обнять и плакать». Кернес говорит Новинскому: «Вадюша, я очень доволен…».

Харьковский мэр написал в соцсетях о том, что сегодня возникло самое мощное оппозиционное объединение за последнее время. Кернес заявляет: «За нами миллионы людей, которые хотят говорить на родном языке, которые хотят нормально зарабатывать и жить в государстве, дружелюбном ко всем своим гражданам. Мы в оппозиции к мародерству силовиков, которые выжимают последние соки из предпринимателей всех уровней».

Таким образом, в четверг и пятницу украинскому избирателю предложили на выбор две оппозиционные модели.

Бойко, Медведчук и Рабинович презентовали партию позавчерашнего типа, ориентированную на туповатые технологии СДПУ (о) 1998 года.

Колесников, Вилкул, Новинский, Бондарь, Кернес, Мураев предъявили некую реинкарнацию Партии регионов, то есть партию вчерашнего типа.

В 2006 году такая партия действительно могла настаивать на внеблоковом статусе, участвовать в срыве учений НАТО в Крыму. Но надо напомнить, что самых последовательных и смелых представителей этой партии вчерашнего типа, таких как Кушнарев, Пеклушенко, Калашников, давно нет в живых.

А среди политиков, реинкарнировавших «Партию регионов», не наблюдается тех, кто будет в парламенте в буквальном смысле драться за принципы, как в 2010 году дрались Царев, Тедеев, Шенцев (ратификация Харьковских соглашений).

Можно вспомнить принципиальные парламентские голосования 2014-2019 годов. Там, где нужно было срывать голосования, блокировать трибуну, внятно выступать против неадекватного большинства, бывшие регионалы и новоиспеченные «оппозиционеры» предпочитали отсутствовать, медитировать за колонной, не голосовать вообще.

Против закона, признававшего оккупацию Россией территорий Донецкой и Луганской областей, из харьковских оппозиционеров голосовал только Шенцев. Остальные молча робели, не участвовали, отсутствовали.

Одиозные законы об образовании, о языке, о статусе ветеранов УПА-ОУН ни разу не вызвали яростного сопротивления декоративной «оппозиции».

Радикализация оппозиционной повестки могла бы добавить авторитета и «проходимости» новому объединению. Хотя ,что могут сделать за полтора месяца люди, большинство из которых и за предшествующие пять лет никакой оппозиционной борьбы не вели?

И всё же какие-то шаги для возвращения доверия избирателей Юго-востока возможны. Например, привлечение в проходную часть списка недавних политзаключенных, которые не боялись после государственного переворота отстаивать свои взгляды и принципы. А еще – жесткий юридический прессинг; активная, системная и масштабная работа по привлечению к уголовной ответственности тех нацистов и радикалов, которые нарушали закон и совершали преступления (а это было на каждом шагу) в последние пять лет. Начать можно, по горячим следам, хотя бы с тех радикалов, которые снесли памятник Жукову и от действий которых пострадали полицейские.

Немного времени еще есть, для того чтоб из разряда «недонаши» и «полуоппозиционеры» перейти в новое качество.