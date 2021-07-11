Неформальный статус «Правого сектора» выгоден Киеву для войны с Донбассом

Неофициальная форма, по которой действуют украинские националисты против жителей Донбасса, считается наиболее эффективной.

Об этом в эфире телеканала «Магнолия» заявила руководитель пресс-службы запрещенной в РФ группировки «Правый сектор» Дана Виноградова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я узнал, что после «оранжевой революции» вы попали за решётку, вы там провели почти 5 лет. Обвиняли вас в разжигании межнациональной вражды и ненависти и в убийстве гражданина Нигерии. Правда ли это?» – спросил ведущий.

«Абсолютная правда, я скажу больше, что к этому обвинению было добавлено ещё одно с формулировкой 260 статья – организация незаконного военизированного вооружённого формирования. Это 2006 год…

На тот момент в составе националистических сил мы очень хорошо перешли дорогу тогдашнему министру внутренних дел Юрию Луценко, который в то время возглавлял наркоторговлю. По сути, как и сейчас, никто даже не скрывает того, что ОБНОН и возглавляет наркоторговлю на Украине», – рассказала Виноградова.

«Это было не заурядное дело, это был заказ. В этом деле был заинтересован Виктор Ющенко. Они выслуживались на тот момент перед ЕС, они ездили перед этим в Польшу на саммит, посвященный Холокосту, и Ющенко выступал с докладом, что на Украине идёт активная борьба. Тогда нас всех, националистов, называли экстремистами, была целая куча приводов на массовых мероприятиях, когда формулировка милиции тогдашней было такое – выкрикивали неонацистский экстремистский лозунг «Слава Украине! Смерть врагам». Как вы понимаете, что ситуация очень отличалась то того, что сейчас», – вспоминала националистка.