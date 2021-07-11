11.07.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Украина
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Неформальный статус «Правого сектора» выгоден Киеву для войны с Донбассом

Новости УкраиныНеофициальная форма, по которой действуют украинские националисты против жителей Донбасса, считается наиболее эффективной. Об...

Неофициальная форма, по которой действуют украинские националисты против жителей Донбасса, считается наиболее эффективной.

Об этом в эфире телеканала «Магнолия» заявила руководитель пресс-службы запрещенной в РФ группировки «Правый сектор» Дана Виноградова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я узнал, что после «оранжевой революции» вы попали за решётку, вы там провели почти 5 лет. Обвиняли вас в разжигании межнациональной вражды и ненависти и в убийстве гражданина Нигерии. Правда ли это?» – спросил ведущий.

«Абсолютная правда, я скажу больше, что к этому обвинению было добавлено ещё одно с формулировкой 260 статья – организация незаконного военизированного вооружённого формирования. Это 2006 год…

На тот момент в составе националистических сил мы очень хорошо перешли дорогу тогдашнему министру внутренних дел Юрию Луценко, который в то время возглавлял наркоторговлю. По сути, как и сейчас, никто даже не скрывает того, что ОБНОН и возглавляет наркоторговлю на Украине», – рассказала Виноградова.

«Это было не заурядное дело, это был заказ. В этом деле был заинтересован Виктор Ющенко. Они выслуживались на тот момент перед ЕС, они ездили перед этим в Польшу на саммит, посвященный Холокосту, и Ющенко выступал с докладом, что на Украине идёт активная борьба. Тогда нас всех, националистов, называли экстремистами, была целая куча приводов на массовых мероприятиях, когда формулировка милиции тогдашней было такое – выкрикивали неонацистский экстремистский лозунг «Слава Украине! Смерть врагам». Как вы понимаете, что ситуация очень отличалась то того, что сейчас», – вспоминала националистка.



«Почему до сих пор вы не легализовались?» – спросил ведущий.

«Не формализовались. Мы легализованы по Конституции Украины, то есть, по Закону Украины мы можем оказывать вооруженный отпор оккупантам на своей территории. А не формализованы мы в структуре государственного управления по одной простой причине. Во-первых, эта форма, по которой мы сейчас работаем, наиболее эффективна для достижения результата. Результат – это защита украинского суверенитета и территориальной целостности», – ответила Виноградова.

Напомним, в Киеве появились стилизованные под гитлеровскую символику листовки с призывами отправлять детей в лагерь «Повстанец», подготовленный организацией «Правая молодь» – молодёжным крылом «Правого сектора».

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