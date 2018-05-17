17.05.2018, Киев, Владимир Гладков
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Неудачно сходил за гречкой: в Киеве напали на боевика «АТО», ранее угрожавшего «Мотороле»
В столице Украины напали на бывшего боевика «АТО» Валерия Ананьева.
О последствиях данного инцидента Валерий Ананьев сразу же написал у себя в социальной сети Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Переехал на новую квартиру, всё замечательно. Решил сходить в супермаркет за гречкой, пока всё не закрылось. Не дошёл. Впервые со школьных времен меня решили гопнуть», – написал он в Facebook.
Напомним, бывший АТОшник в 2015 году хотел вызвать на кулачный бой Героя ДНР Арсена Павлова («Моторолу»), но его попытки не увенчались успехом.
Метки: боевик АТО, Киев, Нападение
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14:26 17 маяВерховная Рада гонит украинцев на нелегальные заработки
14:18 17 маяАнтон Геращенко разрешил вырезать свои органы
13:59 17 маяНа украинском ТВ пригрозили помочь сдетонировать вулкану у Крымского моста
13:41 17 маяГосдума потребовала от Украины освободить журналиста Вышинского
13:35 17 маяВоевать с собственным народом бросили уголовный сброд – украинский генерал
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12:41 17 маяЭкс-генерал МВД Украины назвал настоящую причину государственного переворота
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11:18 17 маяМитрополит УПЦ (МП) назвал предложение Порошенко “кривым путем”
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10:50 17 маяКрымский мост нельзя построить – украинские политики продолжают гнуть свое
10:26 17 маяМеждународная федерация журналистов наехала на Украину
10:01 17 маяНа украинском ТВ признали, что лозунг “Крим це Україна” не работает
9:50 17 маяУкраине пора смириться с потерей Крыма – хозяин Закарпатья
9:12 17 маяВ Киеве признали, что ультраправые стали цепными псами власти
8:59 17 маяКиевский режим не знает, что делать с Вышинским
8:47 17 маяТимошенковцы пошли в атаку на Порошенко – сдал Украину русским!
8:41 17 мая«Да Порошенко на Западе даже рта раскрыть не может», – тимошенковцы «сдали» бывшего соратничка
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8:28 17 маяСенченко опять хвалится на украинском ТВ: Оставил Крым без воды
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7:45 17 маяОпубликована съемка «уставшего моста» в Киеве – «на зависть москалям»
23:44 16 маяПорошенко остается ни с чем
23:20 16 маяВиктор Ющенко оказался агентом Кремля
22:59 16 маяЗадержавшие Вышинского СБУшники могли иметь второе гражданство
22:45 16 маяЗрада за зрадой: В Киеве обвинили Германию в двойной игре
22:22 16 маяОбстановка на фронте ухудшается: ВСУ применили “Грады”
22:15 16 маяУкраинская артиллерия продолжает убивать мирных жителей под Горловкой
22:02 16 маяДля украинских наци вместо “Интера” нашли сакральную жертву
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16:38 17 маяРоссия за четыре года дала крымским татарам больше, чем Украина
16:28 17 маяВ России завели дело на американского журналиста, призвавшего бомбить Крымский мост
15:46 17 маяВ Госдуме решили не пугать Запад Жириновским
15:29 17 маяЗавтра московские журналисты будут протестовать перед украинским посольством
15:17 17 маяВ Госдуме завели речь о разрыве Большого договора с Украиной
14:46 17 маяЭкономические связи не заставят Украину вернуться от США к России
14:37 17 маяВ Госдуме вспомнили о судьбе Василия Муравицкого
13:41 17 маяГосдума потребовала от Украины освободить журналиста Вышинского
13:25 17 маяGoogle предал Украину
12:22 17 маяЭто геополитический удар! – Тягнибок устроил истерику из-за моста
11:57 17 маяНа украинском ТВ заявили, что РФ сделала то, о чем Украина только мечтала
10:50 17 маяКрымский мост нельзя построить – украинские политики продолжают гнуть свое
10:01 17 маяНа украинском ТВ признали, что лозунг “Крим це Україна” не работает
9:50 17 маяУкраине пора смириться с потерей Крыма – хозяин Закарпатья
9:39 17 мая“Я в компании с Навальным” – американский журналист гордится призывом разбомбить Крымский мост
8:09 17 маяМеджлисовцы из Киева вновь разжигают накануне годовщины высылки
7:45 17 маяОпубликована съемка «уставшего моста» в Киеве – «на зависть москалям»
22:45 16 маяЗрада за зрадой: В Киеве обвинили Германию в двойной игре
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15:50 16 маяКрымский мост: сложности геологии и политики
15:08 16 маяКрымский мост резко развернул украинскую пропаганду
14:33 16 маяКрымский мост не позволит американскому флоту подойти к берегам Белоруссии
14:06 16 маяВ МИД РФ не стали раскрывать все детали вокруг захваченного Украиной «Норда»
13:55 16 маяКрымский мост соединил русский народ
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11:34 16 маяГрандиозный проект, поражающий воображение – впечатления проехавших по Крымскому мосту
11:16 16 маяЭксперты, твердившие о невозможности строительства моста, были наняты Кремлем – киевский экономист
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9:06 16 маяВслед за Крымским Россия начнет строительство нового грандиозного моста
8:44 16 маяМост в Крым повысит спрос на недвижимость, но не цены
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17:48 15 маяВ Госдуме нашли оправдание отказу Сбербанка заходить в Крым
17:08 15 маяНа Украине насчитали 10 млрд ущерба от строительства Крымского моста и открыли уголовное дело
16:54 15 маяВ Госдуме считают, что Россия должна выйти из ВТО
16:13 15 маяПорошенко заявил, что Крымский мост обязательно понадобится России
15:45 15 маяПорошенко капитулировал в день открытия Крымского моста
15:26 15 маяПутин: Новые мосты будут строиться по всей России. Уровень жизни в Крыму повысится
14:55 15 маяКрымский мост открыт: Путин проехал по нему за рулем «Камаза»
14:28 15 маяУ Путина пообещали Украине «меры взаимности»
14:23 15 маяСемен Семенченко устроил феерическую истерику из-за открытия Крымского моста
14:06 15 маяГосдума ввела уголовное наказание за пособничество антироссийским санкциям
14:02 15 маяЛавров требует от США и ЕС отреагировать на «выходки своих подопечных в Киеве»
13:28 15 маяКрымский консенсус сохраняется, заявили в Госдуме
13:02 15 маяРоссия ставит жирную точку на украинских санкциях против Крыма
12:43 15 маяСБУ шокировала даже российских либералов
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