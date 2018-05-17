17.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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Неудачно сходил за гречкой: в Киеве напали на боевика «АТО», ранее угрожавшего «Мотороле»

В столице Украины напали на бывшего боевика «АТО» Валерия Ананьева.

О последствиях данного инцидента Валерий Ананьев сразу же написал у себя в социальной сети Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Переехал на новую квартиру, всё замечательно. Решил сходить в супермаркет за гречкой, пока всё не закрылось. Не дошёл. Впервые со школьных времен меня решили гопнуть», – написал он в Facebook.

Напомним, бывший АТОшник в 2015 году хотел вызвать на кулачный бой Героя ДНР Арсена Павлова («Моторолу»), но его попытки не увенчались успехом.