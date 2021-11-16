«НГ»: Британские ракеты утянут на дно украинский флот

Новости Украины

Украинские власти обещают увеличить расходы на оборону, но в текущей экономической ситуации сделать это практически невозможно.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

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Издание напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский пригрозил, что «Украина планирует создать к 2035 году большой военно-морской флот, способный давать отпор любому», в составе которого «будут и корветы, и военные катера, и малые подводные лодки».

Также Президент Украины заверил, что будут создаваться и военно-морские базы, строительство первой уже скоро начнется в Бердянске. В этом проекте Украина рассчитывает на содействие ЕС и США. Она уже получила поддержку Великобритании, сообщил Зеленский.

Отмечается также, что Великобритания планирует продать Украине дорогостоящие самонаводящиеся ракеты класса «земля–земля» Brimstone, которые устанавливаются на корабли.

«По данным Military Balance, Украина остается рекордсменом по военным расходам: за 2011–2020 годы они выросли на 198% и составили не менее 5% ВВП. Для сравнения: доля военных ассигнований США составила в 2020 году 3,7%, а в России – 4,3% ВВП. Откуда Киев возьмет такие средства на усиление милитаризации, непонятно, особенно учитывая, что роль Украины как транзитера энергоносителей снижена, а страна закупает втридорога все тот же российский газ», – пишет газета.

«Раздувание военного бюджета и накачка Украины натовским оружием неизбежно скажутся на других статьях расхода. Вряд ли будет расти и боевой потенциал флота, так как один залп Brimstone в финансовом плане буквально отправит его на дно», – резюмирует «НГ».