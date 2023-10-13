Никчёмное решение ПАСЕ подарило украинскому ТВ повод для вакханалии

Анатолий Лапин.  
13.10.2023 18:28
  (Мск) , Киев
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Дзен, ПАСЕ, Россия, Украина


Сегодняшнее решение ПАСЕ о том, что Россию следует считать «диктатурой», а Владимира Путина «диктатором», – не имеет никаких юридических последствий, но будет использоваться пропагандой украинского правящего режима для воодушевления своих адептов.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог, член движения «Другая Украина» Кирилл Молчанов.

Сегодняшнее решение ПАСЕ о том, что Россию следует считать «диктатурой», а Владимира Путина «диктатором»,...

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«Это абсолютно символическое решение, так как сама ПАСЕ – это такая, сплошная говорильня. То есть, это уровень, который не принимает никакие решения, резолюции носят, в лучшем случае, рекомендательный характер, просто создают информационный шум.

Весной это же ПАСЕ проголосовала за то, чтобы признать Россию «государством-агрессором», теперь признали Путина «диктатором».

Но от этой структуры ничего не зависит, это просто сборище представителей всех европейских стран, кроме России и Белоруссии.

Так что, кроме елея на души «украинских патриотов» это не даст ничего.

Просто эти люди теперь будут все выходные бегать по эфирам и рассказывать, что Украина – это одна сплошная успешная дипломатия», – предсказывает Молчанов вакханалию на украинских ток-шоу.

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