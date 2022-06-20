«Никогда»: крымские власти не собираются прекращать добычу газа в Черном море

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Обстрел со стороны Украины буровых платформ «Черноморнефтегаза» не повод прекращать добычу газа на Одесском месторождении.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил первый вице-спикер государственного совета Крыма Ефим Фикс.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Никогда! – отреагировал он на вопрос о приостановки добычи. – Добычу приостанавливать не стоит! Это не повод для того, чтобы все закрыть и голову в песок. Наоборот, мы должны, обеспечивая безопасность, выполнять экономические задачи, которые поставлены перед буровыми установками, но и перед любыми объектами, которые выполняют задачу развития Крыма и государства. Каждый должен заниматься своим делом: военные – своим делом, пограничники – своим, гражданские – своим, депутаты – своим. Это не повод для того, чтобы все закрыть и спрятать ключи. И уходить в подполье. Это не наш стиль, не наш метод, мы должны работать, действовать. А тем, кому положено обеспечить безопасность, они будут решать свои задачи».

По словам вице-спикера, безопасность на границе Крыма надо еще более усиливать, включая границы воздушного и морского пространства.

«Что касается действий со стороны Российской Федерации, думаю, что Генеральный штаб и военное руководство примут исчерпывающие меры, чтобы не допустить впредь попадания таких ракет на объекты инфраструктуры. Думаю, что ответ готовится и будет очень впечатляющим. И с далеко идущими целями. Задачи, которые президент поставил, будут выполнены с точностью и в срок. Безусловно, надо усиливать безопасность. И думаю, эта задача – задача сейчас решается», – резюмировал Фикс.

Напомним, утром украинские военные нанесли удар по трем буровым установкам на Одесском месторождении в северо-западной части Черного моря. В результате одна буровая загорелась, на ней находились 12 человек. Ранено 5 и 7 пропали без вести. Их поиски продолжаются.