Новое вторжение корабля США в российские воды – ТВ подтвердило данные

30.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Гости ток-шоу Владимира Соловьева в эфире телеканала «Россия-1» подтвердили ранее появившуюся в Интернет-СМИ информацию о новом нарушении границы РФ американским военным кораблем.

Речь идет об инциденте, который произошел в конце прошлой недели – американский эсминец «USS Ross», выйдя из польского порта Гдыня, нарушил границу с РФ в районе Калининграда, после чего вернулся обратно, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Военный эксперт Михаил Ходарёнок прокомментировал новую провокацию США.

«Что касается всех последних инцидентов – это Дальний Восток, и самый последний в Калининградском особом районе, и постоянные учения, – то, что касается нарушения государственных границ Российской Федерации в воздушном и морском пространстве, – в этом случае алгоритм действий предельно прост.

Необходимо, используя международные каналы связи, сообщить: «Вы нарушили государственную границу Российской Федерации», затем производится предупредительный огонь, и в случае невыполнения – огонь на поражение. Другого алгоритма действий нет.

Если таким образом не действовать, то это провоцирует противоположную сторону к дальнейшим нарушениям и дальнейшим проявлениям агрессии», – отметил Ходарёнок.

Напомним, накануне эсминец ВМС США «Джон Маккейн» нарушил госграницу РФ в заливе Петра Великого, однако был вытеснен большим противолодочным кораблём «Адмирал Виноградов».