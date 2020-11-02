Обнародован план интеграции постсоветского пространства в Большую Россию

02.11.2020, Москва, Максим Карпенко

Введение безусловного базового дохода, позволяющего государству ежемесячно выдавать средства всем гражданам, станет толчком к объединению постсоветских государств вокруг России.

Об этом в своем Telegram-канале пишет руководитель Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его мнению, улучшение жизни граждан России станет национальной благодарностью и дополнительной степенью защиты граждан, имеющих непосредственную принадлежность к Русскому миру.

«Важно понимать, что для запуска масштабного процесса большого воссоединения народов, в первую очередь, нужно создать для людей благоприятные условия. А, помимо введения безусловного дохода, это – рекордный рост экономики, за которым автоматически последует повышение зарплат, пенсий, социальных выплат, стабильность курса национальной валюты, доступность низкопроцентных ипотечных кредитов и увеличение скорости кредитования существующих производств.

Кто, если не Большая Россия, даст людям социальные гарантии и уверенность в завтрашнем дне, которую сегодня, увы, не испытывают большинство жителей нашей планеты?», – считает общественник.

Он также считает, что России нужна новая политическая доктрина по аналогии с американской «доктриной Монро», согласно которой любое вмешательство европейских государств в процессы на Американском континенте абсолютно не приемлемо.

«Вашингтон, в ходе реализации программы защиты своих приграничных интересов, готов на любые действия, вплоть до войны. И все страны знают о безоговорочном действии этой доктрины, провозглашенной в далеком 1823 году американским президентом Джеймсом Монро. За эти годы ни одно государство не осмелилось нарушить американский закон – всем известна цена за «засовывание носа» в американские дела. Поэтому на территории Штатов отсутствуют войны. Америка заставили весь мир уважать свою нормативно-правовую базу.

Отсюда возникает закономерный вопрос: почему у нас до сих пор нет подобного документа? Что мешает нам, по опыту заокеанских «партнеров», принять такую доктрину, согласно которой, в случае развязывания конфликта на постсоветском пространстве, президент страны будет обязан жёстко пресечь посягательства на национальные интересы Большой России, по сути, являющиеся внутренним делом нашего государства?

И заметьте, я не говорю о военном столкновении. Речь совершенно о другом: мы обязаны усовершенствовать нормативно-правовую базу Российской Федерации, приняв Закон, который послужит стоп-сигналом для стран, которые оценивающим взглядом смотрят на исконно русские земли», – отмечает Муратов.

Кроме того, по его мнению, способствовать воссоединению «Большой России» будет выдача паспортов граждан РФ на постсоветском пространстве.

«Выдача паспортов гражданина Российской Федерации нужна не только людям, родившимся в СССР до 1991 года на территории Советского Союза. В первую очередь, их крайне необходимо выдавать жителям Донбасса, которые столько лет держат оборону на передовой Русского Мира и отстаивают не столько свои интересы, сколько России.

Затем, их нужно выдавать всем людям, живущим и на Украине, и в Белоруссии, и в Казахстане, и в Молдавии, и в Армении, и в Азербайджане, да, собственно, во всех странах постсоветского пространства. Это ускорит процесс интеграции в Большую Россию», – резюмировал общественник.