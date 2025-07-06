Обращение в «тюркский мир»: последний акт насилия Пашиняна над Арменией

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В Армении разыгрывается последний акт спектакля, написанный на Западе, по превращению её в протекторат Турции с целью выдворения российской военной базы и выхода республики из ОДКБ. Неслучайно Никол Пашинян заговорил в день Конституции о необходимости принятия нового основного закона, который узаконит систему колониального подчинения.

На 30-летие Конституции армянский премьер заявил, что она оказывается «воспринимается людьми, как нечто принятое без их участия», призвав утвердить новую. По сути, этим Пашинян выполняет главное условие Ильхама Алиева перед заключением «мирного договора», который может быть подписан уже в конце июля.

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При этом единственными защитниками Конституции оказались арестованные ранее якобы за попытку организации госпереворота архиепископы Армянской Апостольской церкви (ААЦ) Баграт Галстанян и Микаел Аджапахян, которые объявили голодовку, протестуя против нарушения норм основного закона.

архиепископы Армянской Апостольской церкви (ААЦ) Баграт Галстанян и Микаел Аджапахян

Очевидно, что церковь остаётся фактически последним институтом, ратующим за сохранение армянской государственности, противодействуя процессу её ликвидации со стороны либеральной прозападной верхушки. Поэтому против неё и обрушились сейчас основные репрессии.

О том, что речь идёт о прямой колонизации Армении со стороны Запада и подготовке к конфликту с Россией говорит также и координатор Антинацистского фронта Айк Айвазян, прокомментировавший озвученную идею смены основного закона страны.

«Пашинян пытается как-то обосновать общественности необходимость принятия новой Конституции. Цель принятия новой Конституции – закрепление колониального статуса Армении, полное подчинение западным институтам и лишение государства остатков самостоятельности. Новая конституция позволит большими темпами уничтожать все исторические достижения и идентичность армянского народа, превратить ее в обслуживающее звено в войне против России. Однодневная голодовка иерархов связана с тем, что сегодня день Конституции Армении, а иерархи арестованы с нарушением всех конституционных норм и прав. Проще говоря, по беспределу», – отметил политик.

С такой же целью прорабатывается и сделка по открытию для Азербайджана Зангезурского коридора, который рассечёт Сюник и поставит вопрос о дальнейшей судьбе южной части Армении. Но самое главное, что после «мирного соглашения» и передачи транспортного маршрута – в Ереване планируют закрыть 102-ую базу ВС РФ и окончательно выйти из ОДКБ.

Понятно, что Эрдоган и Алиев дали Пашиняну такие гарантии, что он действует сейчас так нагло и напористо, не считаясь ни с чем. Логично, что после ликвидации военно-политического присутствия России и переписывания Конституции будет установлена жесткая диктатура по киевскому образцу, и режим сможет провести безопасно для себя выборы 2026 года или даже отказаться от них.

Интересно, что в этой ситуации Ереван оказался ситуативным союзником Баку, выступив единым фронтом против Москвы. Более того, выход из ОДКБ может послужить сигналом для аналогичных действий и со стороны Астаны и Бишкека, являющимися членами Организации тюркских государств. Так что Армения уже активно действует как часть «тюркского мира».

При этом под нож пускаются экономические интересы страны, а бизнес-элита подвергается беспощадным чисткам и отъёму активов. Так, 3 июля парламент проголосовал за национализацию компании «Электрические сети Армении», которая принадлежит Самвелу Карапетяну, арестованному за поддержку церкви и интеграционных процессов.

Но этот случай показал и наличие в стране протестного потенциала, так как в минувшую пятницу в Ереване прошла многотысячная демонстрация в поддержку опального бизнесмена.

Шествие в поддержку Самвела Карапетяна в Ереване

Не удалось в итоге Пашиняну осуществить и раскол ААЦ, потому что 4 июля в качестве протеста против репрессий все иерархи подписали заявление о своей преданности католикосу всех армян Гарегину II и осудили антицерковную кампанию.

В связи с этим правящая партия и спешит поменять Конституцию, так как опасается следующих выборов, а также народных возмущений.