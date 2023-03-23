Одесса: Наци объявили священнослужителей пострадавшего от украинской ПВО монастыря агентами ФСБ

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Я ждал, ждал, когда же они наконец начнут реализовывать свой вой по поводу «ракетной атаки» на Одессу 21 марта, как только взрывной волной был поврежден Свято-Иверский монастырь Московского патриархата.

Они же так хорошо начали — «покушение на святое!», «ничего святого!», «свои по своим!»… И вдруг молчок.

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Где-то и понятно — гауляйтер-айдаровец уволен, а другого не прислали, мэр путешествует по Японии, плетет оригами с тамошними детишками и даже дистанционно не говорит ни слова. Хотя раньше швендался по всем точкам псевдо-прилетов и проклинал Россию. А! Есть разве что скупая информация от прокуратуры о возбуждении уголовного дела. Но то такое…

Они в принципе и на взрыв петарды, и на воровство газеты из почтового ящика тоже уголовные дела заводят. Ну, это типа как в Австралии раньше судили крокодилов, ясно, в общем…

Но почему? Почему, несмотря на то, что можно было орать на весь мир о «второй Буче» (ну примерно — они могут), молчат все?

Уж не потому ли, что, как сообщили местные запрещенные паблики, «с соседствующего с монастырем Школьного аэродрома «вывозили пусковые установки беспилотников», а вместе с ними уехал еще и «Камаз с двумя большими контейнерами, а на разрушенном складе аэродрома работают саперы, довзрывают остатки БПЛА и их компонентов.

Есть информация, что вывезли готовые партии БПЛА и практически все компоненты с уцелевших складов».

Что, страшно признаться, что все это производилось рядом с монастырем, жилой застройкой и при этом вякать о нарушении врагом законов военного времени?.. Э-э-э, твари, а если бы это была Пасха? А Свято-Иверский монастырь всегда был Меккой для православных когда-то со всего Советского Союза, по сути, и стран соцлагеря. Просто представьте, сколько, даже в рамках Украины, в нем бывает людей! А у тварей они молились на пороховой бочке!

А что до нагибания священнослужителей, которые в какие-то минуты после случившегося — взрыва над монастырем и упавших на него обломков — вместо того, чтобы хлопотать о раненых, вылезли в эфир и заявили о «чуде божьем», защитившем их, внезапно украинцев, от «атаки страны агрессора». И что же они получили?

«Рядом с одним из общежитий, на территории одного из храмов МП упала российская ракета, зацепила попов, по совместительству работников ФСБ. Сафроний, Харлампий получили ранения, интересные позывные у агентов ФСБ. Прилеты это плохо, но если они случаются, то лучше такие», — заключил эсбэушный нацист на доверии Демьян Ганул, всегда заранее транслирующий повестку.

И товарищи его поддержали — радостными смайликами, воплями «гэть МП з Украйыны» и пожеланиями «посадить попов на бутылку».

И это тот случай, когда добавить мне больше нечего.