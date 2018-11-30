Одесса не подкачала: «Россия права!»

30.11.2018, Одесса, Владимир Гладков

Согласно международному праву, украинская сторона должна была согласовать проход своих военных кораблей через Керченский пролив с российскими властями, однако Киев сознательно отправил ВМСУ-шников на провокацию.

Об этом в эфире одесского телеканала «Репортёр» заявил глава Объединения ветеранов-подводников Одессы Владимир Белоусюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Согласно конвенции ООН 1994 года, которая была ратифицирована в 2016 году, украинская сторона должна была согласовать проход Керченского пролива непосредственно с Российской Федерацией.

На сегодняшний день есть основной документ о прохождении проливов – конвенция Монтрё, это проливы Босфор, Дарданеллы и основные проливы по открытому морю.

Что касается этих (Керченский – прим. ред.) проливов, а их достаточно и в Балтике, и в Баренцевом, и в Индийском океане, они не подходят под этот закон, это закрытые моря. Поэтому конвенция ООН четко разграничивает, что и как должно быть в этой зоне.

Любое море делится на территориальные воды – 12 миль, дальше еще 12 миль – прилежащие территории, включая 3-5 миль внутренних вод. Керченский пролив имеет общую ширину 14 километров при входе, и в самом узком месте, где находится коса, около 5 километров.

Поэтому, так как это Керченский пролив, и он относится к международному праву и конвенции ООН, и в связи с тем, что других диспетчерских служб там нет, должны были согласовать. Это безопасность мореплавания, потому что в Керченском проливе идет большое судоходство, это очень сложный район», – пояснил эксперт.

Он сделал замечание тем, кто заявляет о праве Украины на свободный проход в Керченском проливе по договору 2003 года. По его словам, в данном документе идет речь о входе в пролив со стороны Азовского моря, а не Чёрного.

Также Владимир Белоусюк отметил, что считает произошедшее грубой провокацией киевского руководства, которое, таким образом, решило подставить собственных моряков, лишив их при этом связи.

«Я с самого начала сказал, что наших военных моряков наши политики и командование грубо подставили. Мало того, что отобрали у них телефоны. Когда выступал Виктор Муженко (начальник Генштаба ВСУ – прим. ред.) в Верховной Раде, я проанализировал и говорю: до чего у нас бездарные военачальники. Муженко говорил, что они 9 часов не могли связаться с кораблями. 21-й век, есть УКВ, есть другие средства связи, почему-то вокруг гражданские корабли всё слышали, видели, записали переговоры, а командование Вооруженных сил Украины не могло связаться. Я не знаю, чем занимается наше командование, может, дачи строит, но когда я служил, такого не было…

Министерство обороны Украины, зная, что требует Россия, должно было заранее запросить, как и раньше, проход трех наших кораблей и внести это в план. Вот если бы тогда не пустили – другое дело.

Получается, что командование заведомо готовило наших моряков к провокации, – «на авось». А что морякам делать? Командир уже принимал решение сам, и на его месте, я бы остановился, зная международный кодекс», – заявил отставной офицер.

Отметим, что мнение эксперта также поддержали телезрители Одессы. В ходе голосования во время эфира 76% высказались за то, что Украина должна была согласовать проход своих кораблей через Керченский пролив с Россией.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» приводил заявление российского сенатора Франца Клинцевича о том, что украинские моряки имели право не выполнять преступный приказ, а главком ВМСУ должен сесть в тюрьму.