Одесса. П-ц от ТЦК

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Пользователи Сетей пребывают в шоке от видеокадров, разлетевшихся по телеграм-каналам — на них под воротами Белгород-Днестровского районного ТЦК (Одесская область) военный валит на землю пожилую женщину и пожилого инвалида-колясочника. Да, прямо из коляски. Тот лежит и встать не может.

Вокруг собираются люди, кричат «Что вы сделали?!», а тэцэкашники в это время, как скотину, отволакивают от них слутошенного узника, позвякивая автоматом, привычно болтающимся на руке как авоська с самогоном и кизяком на закусь.

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Суть. Люди, собравшиеся под «укрепрайоном» военкомата, пришли за своим родственником, остановленным на улице и доставленным прямо в ТЦК на могилизацию. У мужчины не было с собой ничего — ни вещей, ни документов, и его родные прибыли под ворота живодерни с передачей для него, как в тюрьму (так это и происходит). Итог — на видео.

И вот Одесский областной ТЦК выступил со своей версией случившегося (иногда лучше жевать, чем говорить).

«Видео при просмотре вызывает здоровую реакцию отказа восприятия зафиксированной на камеру реальности и справедливое возмущение. Тем не менее, мы должны придерживаться критического мышления при оценке событий, отбросив эмоции и преждевременные выводы».

Вот сразу под дых, да? Со словами-то какими «умными»; никак местного поэта из закрытой психологической стенгазеты «Вымя свидомости» в пресс-секретари взяли.

«Группа гражданских лиц (5 женщин и мужчина в инвалидной коляске) прибыла в ТЦК с требованиями отпустить их родственника, который был доставлен представителями Национальной полиции за нарушение правил военного учета, а именно гражданин находился в розыске в связи с неприбытием по повестке».

Таковы требования нового закона о могилизации — преступниками являются все граждане от 18 до 60 лет, которые не хотят кончать жизнь самоубийством.

«На отказ в допуске на территорию, женщины потребовали отпустить их родственника, мотивируя незаконным задержанием вышеупомянутого гражданина. При этом постоянно провоцировали военнослужащих роты охраны на противоправные действия в отношении себя, оскорбляя их».

Это, правда, не отражено на записи.

«Относительно экспрессивного поведения военнослужащего роты охраны, которое зафиксировано на камеру, сообщаем, что в настоящее время подавляющее количество личного состава ТЦК — это военнослужащие, переведенные из боевых подразделений по состоянию здоровья в результате тяжелых ранений, которые часто находятся в процессе реабилитации и адаптации к несению службы в тыловых подразделениях».

Сразу вспоминается психически больной военком, избивший костылями девушку до кровавого месива, которая только и хотела, что узнать, куда «бус смерти» увозит ее супруга.

Ну и напоследок уже совсем в духе деда Панаса:

«Просим добросовестно относиться к исполнению гражданских обязанностей, потому что только вместе победим».

И ни слова о валянии по асфальту пенсионеров, один из которых еще и парализован. Хотя, да, точно — это же просто «экспрессивное поведение» и «результат адаптации» («Профессор, Шарик разовьется в чрезвычайно высокую психическую личность»). Нельзя его, жертву, абьюзить и газлайтить. Неприкосновенно все, что ведет к цели «до последнего украинца».

Ось така фигня, малята.