Одурманенные Зе: Кого подсунули украинцам

30.08.2019, Москва, Михаил Рябов

Сформированное командой Владимира Зеленского новое правительство Украины включает кадры, сказочно обогатившиеся после переворота 2014 года.

На это указывает политолог Владимир Корнилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Знакомлюсь с биографиями новых министров Украины. Удивляюсь. К примеру, глава МИДа Пристайко всю жизнь на госслужбе, никогда не был бизнесменом. Вместе с женой (тоже скромной госслужащей) задекларировали пять квартир в Киеве. Причем, три из них купили за последние 5 лет, то есть, после майдана. Уметь надо», – язвительно комментирует Корнилов.

Киевский политолог Руслан Бортник обращает внимание, что из 18 членов нового правительства «шестнадцать (или 90%) работали «в» или «с» предыдущими правительствами Яценюка-Гройсмана».

«Идеологически почти все связаны работой или сотрудничеством со структурами ЕС и США – преимущественно прозападно ориентированные либералы», – так характеризует эксперт «команду Зеленского».