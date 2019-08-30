Одурманенные Зе: Кого подсунули украинцам
Сформированное командой Владимира Зеленского новое правительство Украины включает кадры, сказочно обогатившиеся после переворота 2014 года.
На это указывает политолог Владимир Корнилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Знакомлюсь с биографиями новых министров Украины. Удивляюсь. К примеру, глава МИДа Пристайко всю жизнь на госслужбе, никогда не был бизнесменом. Вместе с женой (тоже скромной госслужащей) задекларировали пять квартир в Киеве. Причем, три из них купили за последние 5 лет, то есть, после майдана. Уметь надо», – язвительно комментирует Корнилов.
Киевский политолог Руслан Бортник обращает внимание, что из 18 членов нового правительства «шестнадцать (или 90%) работали «в» или «с» предыдущими правительствами Яценюка-Гройсмана».
«Идеологически почти все связаны работой или сотрудничеством со структурами ЕС и США – преимущественно прозападно ориентированные либералы», – так характеризует эксперт «команду Зеленского».
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