Офицер ВМФ о провокации эсминца США: Наглости поубавилось, боятся

Анализ действий экипажа эсминца ВМС США «Chafee» в ходе провокации, пресеченной силами Тихоокеанского флота, позволяет сделать вывод, что у американцев «поубавилось наглости».

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал офицер ВМФ РФ, знакомый с ситуацией.

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«Инцидент с американским эсминцем «Chafee» весьма примечателен тем, что американцы стали «скромнее» при организации провокаций. Раньше просто «перли» напролом и практически в открытую вопрошали на международном канале связи: «а что вы нам сделаете?». Теперь придумывают «отмазки», типа не могут изменить курс из-за взлета вертолета.

Наглости поубавилось, боятся, тем более, что у нас на ТОФе командующий флотом, у которого «не забалуешь». Ему хватает решимости пресекать все провокации без оглядки на национальную принадлежность нарушителей.

В результате на 60 метрах дистанции американцы «обделались», при этом БПК «Адмирал Трибуц» даже не демонстрировал намерение применить оружие.

Обстоятельства инцидента радуют тем, что мы после визита в Россию госпожи Нуланд, а провокация, как мне кажется, является продолжением этого визита, подтвердили твердость в защите границ своего государства.

Будут ли в дальнейшем подобные провокации? Да, будут, но чем жестче мы будем действовать, тем легче нам будет договариваться с американцами по другим вопросам. Эти ребята понимают только язык силы и денег. Денег у них больше, а сила и правда на нашей стороне.

При всем этом не могу согласиться с тезисом о том, что действия американского корабля были непрофессиональны. Наоборот, это была очень профессиональная провокация, даже с новыми элементами, типа взлета вертолета. Полагаю, что на следующий раз наши потенциальные партнеры придумают нечто новенькое, но уже есть уверенность, что результат будет аналогичным», – заключил российский офицер.