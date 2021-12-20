«Огромный международный позор» – в Киеве требуют провести перепись населения

20.12.2021  19:50 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Политика, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

Украина может пропустить второй подряд международный раунд переписи населения – для страны это небывалый позор.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Элла Либанова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина может пропустить второй подряд международный раунд переписи населения – для страны это небывалый...

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«Раунд переписи населения 2000 года мы провели, следующая перепись была запланирована на 2011 год, но тогда мы его не провели, как сказал Николай Азаров: «Сильно дорого». На тот момент, в раунд 2010-тых годов перепись не провели только две страны: Северная Македония (тогда там была прямая война) и Украина.

Раунд 2020-х годов начинается в 2015 году и заканчивается в 2024, соответственно, нам уже переносить некуда. Понимаете, если пропустить два раунда переписи населения подряд – это огромный международный позор», – сказала Либанова.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что Украина вышла на африканские показатели по продолжительности жизни

Кроме того, в Киеве отметили, что инициатива Кабмина Украины устроить перепись населения на подконтрольных ЛДНР территориях и в Крыму с помощью космических данных спутника – лишнее свидетельство активных процессов «распила» бюджета в украинском правительстве.

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