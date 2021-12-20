«Огромный международный позор» – в Киеве требуют провести перепись населения

Украина может пропустить второй подряд международный раунд переписи населения – для страны это небывалый позор.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Элла Либанова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Раунд переписи населения 2000 года мы провели, следующая перепись была запланирована на 2011 год, но тогда мы его не провели, как сказал Николай Азаров: «Сильно дорого». На тот момент, в раунд 2010-тых годов перепись не провели только две страны: Северная Македония (тогда там была прямая война) и Украина.

Раунд 2020-х годов начинается в 2015 году и заканчивается в 2024, соответственно, нам уже переносить некуда. Понимаете, если пропустить два раунда переписи населения подряд – это огромный международный позор», – сказала Либанова.