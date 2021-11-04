Опять подрядчик виноват: Крым остался без главной площади под Новый год

04.11.2021 18:54 (Мск), Симферополь, Максим Карпенко

В этом году реконструкция площади Ленина в центре Симферополя закончена не будет.

Об этом в эфире телеканала «Миллет» заявил премьер-министр республики Юрий Гоцанюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Гоцанюка, у власти скопилось много претензий к подрядчику, поэтому с ним будут расторгать контракт.

«На этот объект я выходил месяц назад, действительно, подрядчик некачественно выполнял работы… Со стороны «Роскапстроя» были выдвинуты замечания. К сожалению, подрядчик не сделал выводы. И со стороны администрации были неоднократно претензии, но подрядчик и претензии, и замечания не устранял. Сейчас ведется работа по расторжению контракта по площади Ленина. Контракт будет заключен с новым подрядчиком, и мы сможем, все-таки, довести до логического завершения, но, к сожалению, не успеем до конца года», – заявил Гоцанюк.

Крымский общественник, юрист Александр Талипов в комментарии «ПолитНавигатору» назвал позором то, что главная площадь республики, которая находится за окнами чиновников Совмина, находится в разрушенном состоянии, а главная новогодняя елка, которая традиционно устанавливалась здесь, будет перенесена.

«Это реальный позор крымских властей, когда главная площадь республики, окна из кабинета Аксенова выходят на нее, находится в таком состоянии. Наверное, впервые за всю российскую историю Крыма главная елка республики будет установлена не на ней. Можно говорить с большой долей вероятности, что и в следующем году празднования на этой площади может не быть, так как сейчас подрядчик и власти Крыма войдут в длительные судебные заседания. Потому что, по сути, претензии по качеству выполнения работ на этой площади не перенесены сейчас в конкретные недостатки. Мы слышали, что кого-то не устроило качество укладки плитки, кого-то не устроило качество проекта. На самом деле, подрядчик вложил большие средства в реконструкцию, по моим данным, более чем на 50 миллионов закуплено только гранитной плитки, подрядчик понес существенные расходы. Конечно же, он не будет так просто отказываться от контракта, поэтому однозначно будут долгие судебные заседания, которые могут растянуться на продолжительный период времени, когда нельзя будет вести ни сторонним фирмам, ни субподрядчикам и никому либо вообще никакие работы на этой площади», – заявил Талипов.

Напомним, реконструкция площади Ленина началась в апреле этого года, на это было выделено 110 миллионов рублей, а работы должны были завершить к 1-му сентября. Позже этот срок перенесли на 20 декабря, но в него уложиться также не удастся.