Освобождение ДНР должно изменить ход всей военной кампании, – военкор

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По всей линии донецкого фронта началось движение российских войск. Это нужно для того, чтобы зачистить территорию республики. Битва на этом направлении может изменить исход всей военной кампании.

Об этом в своем блоге заявил работающий в Донецке военкор Марат Хайруллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Движение сейчас началось по всей линии фронта. Надо набраться терпения. Я думаю, что скоро мы сломаем этот донецкий фронт. Донецкий фронт, он самый важный – здесь самые сильные укрепрайоны, самые элитные войска украинские. Если мы их сломаем, у них сыпется вся оборона. Вообще, вся кампания может быть решена именно сражением вокруг донецкого фронта. После этого у украинцев и стоящей за ними кликой, коалицией, больше не будет аргументов продолжать эту войну, потому что они потерпят поражение серьезное. И начнется, надеюсь, тогда политический процесс», – заявил Хайруллин.