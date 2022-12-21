Освобождение ДНР должно изменить ход всей военной кампании, – военкор

21.12.2022  12:15 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Россия, Украина


По всей линии донецкого фронта началось движение российских войск. Это нужно для того, чтобы зачистить территорию республики. Битва на этом направлении может изменить исход всей военной кампании.

Об этом в своем блоге заявил работающий в Донецке военкор Марат Хайруллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По всей линии донецкого фронта началось движение российских войск. Это нужно для того, чтобы...

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«Движение сейчас началось по всей линии фронта. Надо набраться терпения. Я думаю, что скоро мы сломаем этот донецкий фронт. Донецкий фронт, он самый важный – здесь самые сильные укрепрайоны, самые элитные войска украинские. Если мы их сломаем, у них сыпется вся оборона. Вообще, вся кампания может быть решена именно сражением вокруг донецкого фронта. После этого у украинцев и стоящей за ними кликой, коалицией, больше не будет аргументов продолжать эту войну, потому что они потерпят поражение серьезное. И начнется, надеюсь, тогда политический процесс», – заявил Хайруллин.

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