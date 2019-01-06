От Лаврова требуют объясниться о слухах по сдаче Курильских островов

06.01.2019, Москва, Михаил Рябов

Известный российский политолог Николай Платошкин призвал руководство МИД РФ выступить с официальными разъяснениями по поводу появления в японской прессе сообщений о якобы готовящейся передачи части территории России под контроль Токио.

«К сожалению тучи сгущаются. Японский премьер Абэ заявил, что в переговорах по Курилам настал «решающий момент», и он, Абэ, намерен «поставить в этом вопросе точку» на переговорах с Путиным в январе. Для подготовки позорного для нас документа по передаче Курил в Москву 12 января приезжает министр иностранных дел Японии. Друзья! Отечество в опасности! Если мы позволим сдать Курилы, то предадим наших ветеранов а дети наши будут плевать на наши могилы», – пишет Платошкин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его данным, 12 января в 14:00 во всех городах и поселках Сахалинской области состоится народный сход против передачи Курил Японии. 19 января планируется общесахалинский народный сход.

«Якобы Япония предложила Путину не размещать свои войска на двух островах, которые ей будут переданы. Правда и от российской стороны требуют, чтобы на оставшихся у нас двух островах мы тоже не размещали российские войска. По данным из Токио именно такой проект передачи японцам двух Курил будет парафирован (т.е. предварительно подписан) во время визита главы японского МИД в Москву 12 января. А потом Путин и Абэ подпишут договор в Сочи в конце января…

Если японские источники лгут, то МИД РФ может официально это опровергнуть и успокоить российскую общественность…

По данным из японских источников, в Токио убеждены, что в Сочи будет подписан некий документ о передаче Японии двух Курильских островов. Японцам особенно приятно, что они добьются этого в 115-ю годовщину со дня начала русско-японской войны 1904-1905 гг. Россия потеряла в той войне 400 тысяч человек убитыми и ранеными. Мы что, продадим их память?» – возмущается Платошкин.

«Хотел бы еще обратиться к Игорю Владимировичу Моргулову, заместителю министра иностранных дел. В Вашем профессионализме никто не сомневается. Сейчас Вы возглавляете группу МИД РФ по разработке мирного договора с Японией. Помните. пожалуйста, что любая передача Японии части российской территории – преступление… Надеюсь, что Ваша совесть не позволит Вам визировать любой проект любого документа, предусматривающего уступку Японии хотя бы пяди российской земли», – также пишет эксперт.