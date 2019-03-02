Отпор нацистам воодушевил одесситов

02.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Инцидент, происшедший на днях в Одессе, когда горожане прогнали нацистов, пытавшихся разрушить кувалдой памятную стелу солдатам-чекистам, воодушевил одесситов.

Об этом во время прямого включения в эфире телеканала «Россия-1» рассказал депутат Верховной Рады прошлых созывов Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Инцидент, происшедший в Одессе, пробудил у одесситов еще большую активность. Они стали объединяться и постоянно смотреть, что же происходит с памятниками наших героев. Конечно же, потихоньку волна протестов в Украине нарастает», – сказал политик.

Он подверг критике гостей из Украины – киевского экономиста Александра Охрименко и экс-вице-мэра Очакова Гордея Белова, которые в эфире московских телестудий оправдывают политику украинского режима.

«И они же ответят за свое преступление, совершаемое их же языками. Ведь они, фактически, поддерживают правящий в Украине режим бандеровско-фашистской хунты. И банда Порошенко опирается на интеллектуальную и моральную поддержку таких, как Охрименко и Белов. За это преступное соучастие они будут отвечать наравне с теми же, кого они сегодня поддерживают», – заявил экс-нардеп.

«Кого сейчас на Украине больше? Нам говорят, что «националистов два процента, не обращайте на них внимание, не показывайте их по телевизору, и оно рассосётся само». Так ли это?» – уточнила ведущая Ольга Скабеева.

«На самом деле, рост национализма сумасшедший. Мы просто не замечаем, мы играем с огнём. Но, несмотря на это, в Украине сторонников наших славянских корней, наших героев Великой Отечественной войны больше, чем 70 процентов, и сегодня народ борется», – считает Алексей Журавко.

В своём блоге он уточнил, что противники бандеровского курса на Украине сегодня лишены права голоса. «Ручной контроль прессы, убийства и избиения журналистов», – пояснил политик.

«Мы все сделаем, чтобы повторить День Победы славного 1945 года. Но теперь-то уж точно мы сделаем всё, чтобы даже малейшего «корешочка» бандеровского «бурьяна» в Украине не осталось. А все бандеровцы, причастные к госперевороту 2014 года, понесут такое наказание и будут иметь такую изоляцию от общества, что все остальные поколения новой страны всегда будут связывать бандеро-фашизм и бандеро-фашистов с самыми гнусными и позорными преступниками и предателями», – считает Журавко.