Отправленных на карантин украинцев хотят еще больше обложить налогамиавительство планирует повысить налоги

27.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

В связи с пандемией коронавируса украинская экономика оказалась в чрезвычайно сложном положении, поэтому Владимир Зеленский и его команда планируют значительно увеличить налоги.

Об этом в эфире телеканала «1+1» сообщил депутат от «Слуги народа» Александр Ткаченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас в стране в связи с коронавирусом сложилась чрезвычайная ситуация в экономике. И сегодня правительство работает над тем, как можно увеличить бюджет страны. Планируется существенно, на несколько десятков миллиардов, повысить налоги, создать стабилизационный фонд.

В то же время это приведёт и к существенному уменьшению налогов во многих сферах, в том числе в достаточно чувствительных, таких, как образование, культура и спорт», – отметил Ткаченко.

В свою очередь, финансовый эксперт и управляющий партнер компании Capital Тimesа Эрик Найман подчеркнул, что Киев не предусмотрел никаких мер социальной поддержки оставшихся без работы украинцев, а потому в скором времени у людей закончатся деньги.

«Если люди не выходят на работу, то у них нет зарплаты. В США, например, сегодня каждому бедному американцу дают 1200 долларов, и на ребёнка 500 долларов. То есть каждая семья, например, из четырёх человек, получит три тысячи долларов. И это серьёзная поддержка, они месяц на эти деньги проживут.

На Украине никто этого не предусматривает, и люди у нас через месяц останутся без денег. И при этом им ещё запретят выходить в магазин, так им и не с чем будет выходить в магазин», – прогнозирует эксперт.

Напомним, ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в скором времени в «незалежной» начнётся голодомор.