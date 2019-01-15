Пашинян теперь ответит за всё

15.01.2019, Москва, Александр Ростовцев

Затянувшийся на девять месяцев процесс перерождения власти в Армении, более похожий на несварение желудка, наконец-то подходит к концу. В понедельник, 14 января, на первом заседании новёхонького Национального собрания спикером был избран ближайший соратник вождя ереванского майдана Никола Пашиняна – Арарат Мирзоян. За его кандидатуру проголосовал 131 депутат из 132-х. Один бюллетень был признан испорченным.

В тот же день президент республики Армен Саркисян подписал указ, согласно которому Пашинян избавился от приставки «И.О.».

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Премьер, просто премьер, но пока без правительства.

Новый кабинет министров Армении должен быть сформирован в течение 14 дней, но наблюдатели уверены, что теперь уже всамделишный премьер Пашинян не будет две недели вошкаться с подбором кандидатур министров и вице-премьеров. Скорее всего, списочек «своих людей» с рассадкой по креслам давно готов и хранится им близко к телу.

Как только новое правительство Армении будет сформировано, и с учётом полного контроля Пашиняна над парламентом, вся полнота ответственности за принятые решения и их последствия ложится на волосатые плечи вновь избранного премьера.

«Революция любви» и её носители до блеска зачистили все ветви власти Армении от оппозиции и даже от ситуативных союзников, вроде партии «дашнаков», пришедших к согласию с пашиняновцами «о засилье республиканской контры», с которой ранее вполне уживались и сотрудничали.

В общем, Пашинян теперь при всём желании не сможет списать свои будущие просчёты и огрехи на предшественников и козни оппозиции. Не слишком умно и гибко, но такова линейность бесхитростной логики новой «элиты».

Пожалуй, главными критиками Пашиняна и принимаемых им решений, в настоящее время остаются только армянские СМИ. Непосредственно в день его триумфального избавления от приставки «И.О.» в республиканской прессе стали появляться критические статьи, сравнивающие премьера с разгромленными «республиканцами».

Журналисты обратили внимание читателей, что недавний уличный трибун уже почти ничем не отличается от «героев вчерашних дней», критиковали членов семьи Пашиняна за тягу к роскошной жизни, интересовались, – когда же начнётся обещанный рост экономики и связанный с ним рост благосостояния населения республики.

Спокойную, в общем, критику, Пашинян воспринял очень нервно, принявшись шуметь, что общего у него с представителями старой власти, это «один нос, два уха, два глаза, две руки и ноги». Что вертолёт, на котором он инспектирует города и веси, не роскошь, а средство передвижения, и доказывать перемены в республике, «передвигаясь на осле или телеге», премьер не намерен. И вообще, «правительство не грабит народ Армении, это то изменение, о котором общество мечтало годами».

Пашинян также заверил сограждан, что «не намерен цепляться за власть когтями». «Если народ захочет, то мы останемся в этом статусе, а если нет, то не будем». Правда, не совсем понятно, что конкретно имел в виду новоявленный премьер. То ли отставку из-за потери популярности и низкого рейтинга, то ли расставание с премьерским креслом в результате очередного ара-майдана.

Судя по ответу на критику СМИ об откладывающемся взлёте в экономике, никакой программы развития у Пашиняна и его соратников нет. По его словам, «взлёт произойдет тогда, когда будут констатированы ключевая важность и необратимость произошедших изменений, и в экономике будет применена та же формула, что и в ходе политических изменений».

Пока что формула политических изменений в Армении в трактовке Пашиняна до боли напоминает формулу политических изменений на Украине пятилетней давности: «если как следует скакать и скандировать речёвки, то политика и экономика взлетят сами по себе, потому что такова воля вышедшего на Майдан народа».

В общем, конечно, подождём результатов назначений Пашиняна в Кабмин и состава вице-премьеров, но уже видно, что Армении с ним легко не будет.

Относительно перспектив армяно-российских отношений хочется сказать следующее. Судя по всему, сразу после победы партии «Мой шаг» на выборах в Армении, Кремль взял паузу, чтобы понаблюдать за дальнейшими телодвижениями Пашиняна. И только во время предновогоднего визита в Россию Владимир Путин пожелал Пашиняну и его команде успехов.

И вот, чтобы развеять любые спекуляции на тему «да зачем России нужна эта Армения», Путин становится первым зарубежным лидером, поздравившим вновь утверждённого премьера Пашиняна, подчеркнув в своём обращении необходимость стратегического сотрудничества между Москвой и Ереваном.

Из чего следует, что Кремль готов к тесным и плодотворным союзническим отношениям с партнёрами, пришедшими во власть с улиц и баррикад.

Но команде Пашиняна придётся очень постараться, чтобы переболеть «майданом», как детской болезнью, неприличной для серьёзных и длительных отношений.