«Перемога» с британскими катерами превращается в кредитную тыкву

09.10.2020, Киев, Игорь Петров

Пока нет деталей украинско-британского меморандума о выделении средств на ВМСУ, нельзя сказать, насколько это выгодно Украине.

Об этом в эфире телеканала Politeka Online заявил директор УИАМП Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский заявил, что Украина и Великобритания подписали меморандум о выделении 1,4 милиларда долларов на ВМС Украины. Тема очень интересная, сумма громадная. Но обращаю ваше внимание, что это лишь меморандум, не соглашение, это декларация о намерениях. И какие условия, что это за деньги? Где детали? Я сомневаюсь, что мы что-либо когда-либо получим в деньгах, что нам такую сумму дадут, чтобы строить наши корабли.

Скорее всего, речь идет о поставках б/у британских кораблей, как мы видим с американскими катерами. Возможно, это даже хорошо, но надо развивать флот. После аннексии Крыма у нас флота нет фактически.

Второе, что меня насторожило – что этот меморандум подписан с экспортно-кредитным агентством Великобритании. Может, это еще и долг под проценты? Может, кредит очередной? Будем ждать деталей. Власть трубит на всех углах, какая это огромная победа, но как бы эта победа в очередной раз не превратилась в тыкву.

Будем ждать конкретного соглашения, и тогда разберемся, что это за помощь, нужна ли она Украине на таких условиях или может нам дешевле из своего бюджета построить беспроцентно те же корабли», – сказал политолог.