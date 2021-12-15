«Первые получат максимальную выгоду» – Бородай призвал российский бизнес заходить в ЛДНР

15.12.2021  17:39 (Мск), Донецк,
Сергей Вредников.  
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Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Экономика


После подписания президентом РФ Владимиром Путиным указа о снятии ограничений для товаров из ЛДНР, Донбасс уже в ближайшие годы станет процветающим регионом.

Об этом в ходе встречи в Донецке «Перспективы углубления экономической интеграции России и Донбасса» заявил депутат Госдумы, бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После подписания президентом РФ Владимиром Путиным указа о снятии ограничений для товаров из ЛДНР, Донбасс...

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«Что тут говорить, риски вложения в экономику Донбасса есть, и они существенны. Но хочу сказать, что те, кто первым сюда приходит из России, соответственно, получит самую максимальную, в конце концов, выгоду. Потому что я уверен, что Донбасс в ближайшие годы станет процветающим регионом», – сказал Бородай.

«Есть и другая вещь. Я знаю, что среди представителей российского бизнеса есть люди, которые думают не только исключительно о прибыли, А есть люди, которые думают о бизнесе как о части национальной экономики. Которые помнят, что у России есть национальные интересы, которые отражаются в экономическом развитии», – подчеркнул политик.

«Хочу сказать этим людям отдельное спасибо за то, что они это помнят и думают не только о себе, не только о своём собственном благополучии, но и думают о судьбе Донбасса вместе с Россией, общей судьбе Донбасса и России. Потому что для меня Донбасс есть большая и важная часть нашей великой общей Родины», – заявил Бородай.

 

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