31.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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Пещерный уровень: Украинские министры устроили грызню, курсу гривны – гаплык

Министр финансов Украины Александр Данилюк пожаловался странам «Большой семерки» на премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Об этом пишет «Экономическая правда», в распоряжении которой оказалось письмо, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сообщается, что причиной для публичной склоки стал отказ Гройсмана утверждать на должность замминистра финансов креатуру Данилюка Яну Бугримову. Сам же глава Минфина заявил, что не может смириться с тем, что должен согласовывать своих замов с главой правительства или президентом.

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«Я не согласен, что назначения моих заместителей должны быть согласованы с премьер-министром и президентом. Поэтому я предложил, чтобы премьер-министр подал запрос на мое увольнение в парламент. Тем временем премьер-министр исключил меня из всех делегаций. Поэтому, завтра я не приеду в Брюссель. Я понимаю, что это не идеальное развитие событий. Но я надеюсь, что вы поймете мою позицию. Я достиг предела в поиске компромиссов», – заявил Данилюк.

Работающий на телеканале «1+1» журналист Александр Дубинский, специализирующийся на расследованиях в финансовой сфере, указывает, что вынос на публику ссоры Данилюка и Гройсмана будет иметь большие последствия для Украины.

«Это не просто унизительный факт, демонстрирующий пещерный уровень украинского «госуправления». Это пощечина Гройсману, который теперь Данилюка должен либо уволить, либо ходить на заседания Кабмина как оплеванный. А уволить его – нельзя. Потому что собрать сегодня голоса под назначение нового министра финансов Порошенко не сможет. Либо эпопея продлиться до осени. Что означает – не будет никакого транша кредитных средств МВФ (министр финансов один из подписантов Меморандума). Что, в свою очередь, означает – «стабильному курсу гривны», может и наверняка, придет гаплык. А там уже и до дефолта недалеко. На радость Тимошенко и Путина. Короче, молодцы. Из-за своего желания наворовать побольше перед сменой власти довели страну практически до клинической смерти», – констатирует Дубинский.