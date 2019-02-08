08.02.2019

Россия должна разорвать все отношения с киевским режимом и образовать в Донецке альтернативное украинское правительство.

Об этом в своем блоге пишет заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин, раскритиковавший последнее заявление пресс-секретаря президента РФ.

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“Опять отметился господин Песков. То по Курилам так «сморозил», так что вся общественность на дыбы встала. И вот опять… Пресс-секретарь президента заявил, что хотя к президентским выборам на Украине много вопросов, это вовсе не значит, что Россия их не признает. ПОЗОР! Бандеровцы в Киеве исключили из избирательного процесса миллионы граждан Украины в России и на Донбассе. Никого из реально оппозиционных кандидатов даже не зарегистрировали. Наших наблюдателей нагло не пускают. А нам, извините, хоть….. в глаза, все божья роса”, – возмущается Платошкин.

“Я давно призывал порвать отношения с нацистским режимом в Киеве и образовать в Донецке альтернативное правительство Украины, – подчеркивает международник. – Обидно, что к моим рекомендациям прислушиваются не в Москве, а в Вашингтоне (смотри Венесуэлу). А наши олигархи все еще надеются, что за смиренное поведение с них, сирых и убогих, санкции снимут. За это на все готовы, даже псевдовыборы на Украине признавать. Ну, ну. Мечтать не вредно”.

Ранее президент РФ Владимир Путин признал, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков порой “несет пургу”.